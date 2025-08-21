Рейтинг@Mail.ru
Украина не будет повышать статус русского языка – Зеленский - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Украина не будет повышать статус русского языка – Зеленский
2025-08-21T11:30
2025-08-21T11:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Украинские власти не будут предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с журналистами. Его слова приводит РИА Новости. Зеленский также заявил, что хочет гарантий безопасности для Украины по примеру гарантий США для Израиля.По словам Зеленского, Украина хочет прийти к пониманию об архитектуре гарантий безопасности в течение 7-10 дней.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что одним из обязательных условий урегулирования украинского конфликта является устранение первопричин кризиса. В их числе расширение НАТО на восток, ущемление языковых и культурных прав русскоязычных жителей Украины, масштабные гонения на каноническую Украинскую православную церковь.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что президент США Дональд Трамп и его команда после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске стали глубже подходить к урегулированию конфликта на УкраинеЧитайте также на РИА Новости Крым:"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на УкраинеТрамп оценил нынешние шансы урегулировать конфликт на Украине
Украина не будет повышать статус русского языка – Зеленский

Зеленский отказался повышать статус русского языка в рамках урегулирования конфликта

11:30 21.08.2025
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленски
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Украинские власти не будут предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.
"У нас есть один государственный язык - украинский. Русские могут говорить что угодно. Я считаю, что они ставят такие ультиматумы, чтобы усложнять процесс переговоров", - сказал он.
Зеленский также заявил, что хочет гарантий безопасности для Украины по примеру гарантий США для Израиля.
"В качестве примера (Зеленский - ред.) привел гарантии США для Израиля", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, Украина хочет прийти к пониманию об архитектуре гарантий безопасности в течение 7-10 дней.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что одним из обязательных условий урегулирования украинского конфликта является устранение первопричин кризиса. В их числе расширение НАТО на восток, ущемление языковых и культурных прав русскоязычных жителей Украины, масштабные гонения на каноническую Украинскую православную церковь.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что президент США Дональд Трамп и его команда после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске стали глубже подходить к урегулированию конфликта на Украине
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине
"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на Украине
Трамп оценил нынешние шансы урегулировать конфликт на Украине
 
Владимир ЗеленскийНовостиУкраинаРусский язык
 
