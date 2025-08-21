https://crimea.ria.ru/20250821/ukraina-ne-budet-povyshat-status-russkogo-yazyka--zelenskiy-1148879289.html

Украина не будет повышать статус русского языка – Зеленский

Украина не будет повышать статус русского языка – Зеленский - РИА Новости Крым, 21.08.2025

Украина не будет повышать статус русского языка – Зеленский

Украинские власти не будут предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта. Об этом заявил глава киевского режима... РИА Новости Крым, 21.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Украинские власти не будут предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с журналистами. Его слова приводит РИА Новости. Зеленский также заявил, что хочет гарантий безопасности для Украины по примеру гарантий США для Израиля.По словам Зеленского, Украина хочет прийти к пониманию об архитектуре гарантий безопасности в течение 7-10 дней.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что одним из обязательных условий урегулирования украинского конфликта является устранение первопричин кризиса. В их числе расширение НАТО на восток, ущемление языковых и культурных прав русскоязычных жителей Украины, масштабные гонения на каноническую Украинскую православную церковь.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что президент США Дональд Трамп и его команда после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске стали глубже подходить к урегулированию конфликта на Украине

украина

2025

