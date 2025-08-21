https://crimea.ria.ru/20250821/ukraina-ne-budet-povyshat-status-russkogo-yazyka--zelenskiy-1148879289.html
Украина не будет повышать статус русского языка – Зеленский
Украина не будет повышать статус русского языка – Зеленский - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Украина не будет повышать статус русского языка – Зеленский
Украинские власти не будут предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта. Об этом заявил глава киевского режима... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T11:30
2025-08-21T11:30
2025-08-21T11:30
владимир зеленский
новости
украина
русский язык
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147212195_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_62e5d196ee710174003789ba40fea0ec.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Украинские власти не будут предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с журналистами. Его слова приводит РИА Новости. Зеленский также заявил, что хочет гарантий безопасности для Украины по примеру гарантий США для Израиля.По словам Зеленского, Украина хочет прийти к пониманию об архитектуре гарантий безопасности в течение 7-10 дней.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что одним из обязательных условий урегулирования украинского конфликта является устранение первопричин кризиса. В их числе расширение НАТО на восток, ущемление языковых и культурных прав русскоязычных жителей Украины, масштабные гонения на каноническую Украинскую православную церковь.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что президент США Дональд Трамп и его команда после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске стали глубже подходить к урегулированию конфликта на УкраинеЧитайте также на РИА Новости Крым:"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на УкраинеТрамп оценил нынешние шансы урегулировать конфликт на Украине
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0e/1147212195_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_a63c8e856b67719bd5d9aec502c4729e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, новости, украина, русский язык
Украина не будет повышать статус русского языка – Зеленский
Зеленский отказался повышать статус русского языка в рамках урегулирования конфликта
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Украинские власти не будут предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на встрече с журналистами. Его слова приводит РИА Новости.
"У нас есть один государственный язык - украинский. Русские могут говорить что угодно. Я считаю, что они ставят такие ультиматумы, чтобы усложнять процесс переговоров", - сказал он.
Зеленский также заявил, что хочет гарантий безопасности для Украины по примеру гарантий США для Израиля.
"В качестве примера (Зеленский - ред.) привел гарантии США для Израиля", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, Украина хочет прийти к пониманию об архитектуре гарантий безопасности в течение 7-10 дней.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что одним из обязательных условий урегулирования украинского конфликта является устранение первопричин кризиса. В их числе расширение НАТО на восток, ущемление языковых и культурных прав русскоязычных жителей Украины, масштабные гонения на каноническую Украинскую православную церковь.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил
, что президент США Дональд Трамп и его команда после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске стали глубже подходить к урегулированию конфликта на Украине
Читайте также на РИА Новости Крым: