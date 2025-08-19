https://crimea.ria.ru/20250819/lavrov-tramp-izmenil-podkhod-k-uregulirovaniyu-na-ukraine-1148834319.html

Лавров: Трамп изменил подход к урегулированию на Украине

Лавров: Трамп изменил подход к урегулированию на Украине - РИА Новости Крым, 19.08.2025

Лавров: Трамп изменил подход к урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп и его команда после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске стал глубже подходить к урегулированию конфликта на... РИА Новости Крым, 19.08.2025

2025-08-19T12:56

2025-08-19T12:56

2025-08-19T12:56

дональд трамп

сша

россия

украина

сергей лавров

новости

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/15/1144380930_0:91:3020:1790_1920x0_80_0_0_a0d5d88b682f8cf340a97c484337e06f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и его команда после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске стал глубже подходить к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы и президент Путин постоянно говорили", - сказал глава ведомства в эфире телеканала "Россия 24".Лавров отметил, что на саммите в Анкоридже была хорошая атмосфера, и она отражена в итоговых заявлениях двух президентов. По его словам, разговор на Аляске был "однозначно полезным".Он также обратил внимание на слова главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтоне о том, что конституция Украины "запрещает" ему обсуждать территориальные вопросы.Лавров подчеркнул, что до сих пор в украинской конституции, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык во всех сферах жизнедеятельности человека, сохраняются обязательства государства в полной мере обеспечивать права русского и других национальных меньшинств."Если он так печется о своей конституции, то я бы начал все-таки с ее первых статей, где именно это обязательство и закреплено", - продолжил глава МИД РФ.Саммит на Аляске и его итогиВстреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Она началась в 22-30 по мск и продлилась почти три часа. Переговоры проходили в формате "три на три".По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал РФ. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо".Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в Совете Федерации и Совете безопасности РФ.В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом саммита стал тот факт, что обе его стороны-участницы "прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", при этом доказали, что в действительности "переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО".Также мнения о том, какие исторические последствия может иметь встреча на Аляске, высказали в ряде стран Запада и Востока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Влияние Путина": как мировые СМИ оценили встречу Трампа и Зеленского Трамп переговорил с Путиным Зеленский: территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече

https://crimea.ria.ru/20250819/vliyanie-putina-kak-mirovye-smi-otsenili-vstrechu-trampa-i-zelenskogo-1148831107.html

сша

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, россия, украина, сергей лавров, новости , политика