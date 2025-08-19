Рейтинг@Mail.ru
19.08.2025
Лавров: Трамп изменил подход к урегулированию на Украине
Лавров: Трамп изменил подход к урегулированию на Украине - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Лавров: Трамп изменил подход к урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп и его команда после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске стал глубже подходить к урегулированию конфликта на... РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T12:56
2025-08-19T12:56
дональд трамп
сша
россия
украина
сергей лавров
новости
политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и его команда после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске стал глубже подходить к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы и президент Путин постоянно говорили", - сказал глава ведомства в эфире телеканала "Россия 24".Лавров отметил, что на саммите в Анкоридже была хорошая атмосфера, и она отражена в итоговых заявлениях двух президентов. По его словам, разговор на Аляске был "однозначно полезным".Он также обратил внимание на слова главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтоне о том, что конституция Украины "запрещает" ему обсуждать территориальные вопросы.Лавров подчеркнул, что до сих пор в украинской конституции, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык во всех сферах жизнедеятельности человека, сохраняются обязательства государства в полной мере обеспечивать права русского и других национальных меньшинств."Если он так печется о своей конституции, то я бы начал все-таки с ее первых статей, где именно это обязательство и закреплено", - продолжил глава МИД РФ.Саммит на Аляске и его итогиВстреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Она началась в 22-30 по мск и продлилась почти три часа. Переговоры проходили в формате "три на три".По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал РФ. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо".Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в Совете Федерации и Совете безопасности РФ.В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом саммита стал тот факт, что обе его стороны-участницы "прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", при этом доказали, что в действительности "переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО".Также мнения о том, какие исторические последствия может иметь встреча на Аляске, высказали в ряде стран Запада и Востока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Влияние Путина": как мировые СМИ оценили встречу Трампа и Зеленского Трамп переговорил с Путиным Зеленский: территориальные вопросы мы обсудим на трехсторонней встрече
Новости
дональд трамп, сша, россия, украина, сергей лавров, новости , политика
Лавров: Трамп изменил подход к урегулированию на Украине

Трамп после саммита в Аляске стал глубже подходить к украинскому урегулированию - Лавров

12:56 19.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп и его команда после встречи с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске стал глубже подходить к урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Президент Трамп и его команда, особенно после встречи на Аляске, гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы и президент Путин постоянно говорили", - сказал глава ведомства в эфире телеканала "Россия 24".
Лавров отметил, что на саммите в Анкоридже была хорошая атмосфера, и она отражена в итоговых заявлениях двух президентов. По его словам, разговор на Аляске был "однозначно полезным".
"Было видно, что глава Соединенных Штатов и его команда искренне хотят достичь результата, который будет долгосрочным, устойчивым, надежным, в отличие от европейцев, которые на тот момент твердили на каждом углу, что (нужно) только прекращение огня и после этого они будут продолжать поставлять Украине оружие", - указал министр.
Он также обратил внимание на слова главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтоне о том, что конституция Украины "запрещает" ему обсуждать территориальные вопросы.
Лавров подчеркнул, что до сих пор в украинской конституции, несмотря на принятые законы, запрещающие русский язык во всех сферах жизнедеятельности человека, сохраняются обязательства государства в полной мере обеспечивать права русского и других национальных меньшинств.
"Если он так печется о своей конституции, то я бы начал все-таки с ее первых статей, где именно это обязательство и закреплено", - продолжил глава МИД РФ.
Владимир Зеленский выступает в парке Лафайет напротив Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
11:07
"Влияние Путина": как мировые СМИ оценили встречу Трампа и Зеленского

Саммит на Аляске и его итоги

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске прошла 15 августа на военной базе в Анкоридже. Она началась в 22-30 по мск и продлилась почти три часа. Переговоры проходили в формате "три на три".
По итогу саммита лидеры стран сделали ряд заявлений в рамках небольшой пресс-конференции. В частности, президент РФ назвал конфликт на Украине трагедией, а переговоры с лидером США по данному вопросу конструктивными и полезными, перечислил перспективные направления сотрудничества России и США и пригласил Трампа в Москву. В свою очередь, президент Соединенных Штатов заявил, что с президентом РФ ему удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики.
Позже в интервью телеканалу Fox News Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию и призвал уважать ядерный потенциал РФ. А в соцсети Truth президент США написал, что день на Аляске был "отличный и очень результативный", и "встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо".
Мнение о том, какое значение имел саммит на Аляске, в этот день высказали в Совете Федерации и Совете безопасности РФ.
В частности, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что главным итогом саммита стал тот факт, что обе его стороны-участницы "прямо возложили ответственность за достижение будущих результатов на переговорах о прекращении военных действий на Киев и Европу", при этом доказали, что в действительности "переговоры могут проводиться без предварительных условий и остановки СВО".
Также мнения о том, какие исторические последствия может иметь встреча на Аляске, высказали в ряде стран Запада и Востока. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске придали новый импульс для урегулирования конфликта на Украине.
