https://crimea.ria.ru/20250801/rassloenie-soznaniya-lavrov-dal-sovet-zabotyaschimsya-o-mire-na-ukraine-1148428612.html
"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на Украине
"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на Украине - РИА Новости Крым, 01.08.2025
"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на Украине
Всем, кто заботится о прогрессе в урегулировании на Украине, стоит обратить внимание на взаимоисключающие заявления главы киевского режима Владимира Зеленского... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T19:18
2025-08-01T19:18
2025-08-01T19:22
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Всем, кто заботится о прогрессе в урегулировании на Украине, стоит обратить внимание на взаимоисключающие заявления главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу способов достижения мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответе на вопрос СМИ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.Глава МИД РФ напомнил, что в Стамбуле состоялись уже три раунда переговоров. Помимо важных гуманитарных договоренностей, Москва предложила создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей.Российская сторона ждет конкретной реакции из Киева, но пока вместо нее – взаимоисключающие заявления Зеленского, констатировал Лавров.Говоря о взаимодействии с США, Лавров отметил, что представители РФ регулярно общаются с американскими коллегами на различных уровнях, включая и телефонные разговоры президентов, контакты между главами дипведомств и по линии спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.По словам министра, возобновление нынешней администрацией США прямого диалога" в полной мере отвечает нормальной дипломатической практике".Проходящее с начала года предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном весьма полезно и дает результаты, заявил Лавров.Лавров отметил, что глава Госдепа США Марк Рубио "подтвердил ответственный подход, четко заявив о том, что никогда нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и Россией"."Мы полностью с этим согласны. И это тоже результат взаимопонимания, достигнутого в ходе российско-американского диалога", - подчеркнул он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сделал заявление о переговорах Москвы и КиеваТрамп пригрозил Медведеву Запад заело: в МИД России прокомментировали угрозы Трампа
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, новости, украина, политика
"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на Украине
Вместо реакции на предложения России Киев демонстрирует расслоение сознания - Лавров
19:18 01.08.2025 (обновлено: 19:22 01.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Всем, кто заботится о прогрессе в урегулировании на Украине, стоит обратить внимание на взаимоисключающие заявления главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу способов достижения мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответе на вопрос СМИ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Глава МИД РФ напомнил, что в Стамбуле состоялись уже три раунда переговоров. Помимо важных гуманитарных договоренностей, Москва предложила создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей.
Российская сторона ждет конкретной реакции из Киева, но пока вместо нее – взаимоисключающие заявления Зеленского, констатировал Лавров.
"То опять немедленное перемирие без предварительных условий, с прямым призывом к Западу использовать перемирие для новой накачки Украины оружием; то замена стамбульского формата переговоров личной встречей с (президентом РФ) Владимиром Путиным; то требование к Западу добиться "смены российского руководства". Все это – с интервалом в один-два дня. Поэтому всем, кто заботится о прогрессе в урегулировании, было бы неплохо обратить внимание на это очевидное расслоение сознания", - сказал он.
Говоря о взаимодействии с США, Лавров отметил, что представители РФ регулярно общаются с американскими коллегами на различных уровнях, включая и телефонные разговоры президентов, контакты между главами дипведомств и по линии спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.
По словам министра, возобновление нынешней администрацией США прямого диалога" в полной мере отвечает нормальной дипломатической практике".
Проходящее с начала года предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном весьма полезно и дает результаты, заявил Лавров.
"Пока же прогресс намечается прежде всего в том, что американские коллеги, в отличие от заточенных на агрессивную русофобию европейцев, осознают сложившиеся реалии, стремятся учитывать первопричины кризиса, которые Владимир Путин неоднократно подробно излагал, включая необходимость уважать волеизъявление жителей Крыма, Донбасса, Новороссии в ответ на госпереворот 2014 года", - добавил глава МИД РФ.
Лавров отметил, что глава Госдепа США Марк Рубио "подтвердил ответственный подход, четко заявив о том, что никогда нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и Россией".
"Мы полностью с этим согласны. И это тоже результат взаимопонимания, достигнутого в ходе российско-американского диалога", - подчеркнул он.
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