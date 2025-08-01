https://crimea.ria.ru/20250801/rassloenie-soznaniya-lavrov-dal-sovet-zabotyaschimsya-o-mire-na-ukraine-1148428612.html

"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на Украине

"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на Украине - РИА Новости Крым, 01.08.2025

"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на Украине

Всем, кто заботится о прогрессе в урегулировании на Украине, стоит обратить внимание на взаимоисключающие заявления главы киевского режима Владимира Зеленского... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T19:18

2025-08-01T19:18

2025-08-01T19:22

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

новости

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Всем, кто заботится о прогрессе в урегулировании на Украине, стоит обратить внимание на взаимоисключающие заявления главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу способов достижения мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответе на вопрос СМИ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.Глава МИД РФ напомнил, что в Стамбуле состоялись уже три раунда переговоров. Помимо важных гуманитарных договоренностей, Москва предложила создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей.Российская сторона ждет конкретной реакции из Киева, но пока вместо нее – взаимоисключающие заявления Зеленского, констатировал Лавров.Говоря о взаимодействии с США, Лавров отметил, что представители РФ регулярно общаются с американскими коллегами на различных уровнях, включая и телефонные разговоры президентов, контакты между главами дипведомств и по линии спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.По словам министра, возобновление нынешней администрацией США прямого диалога" в полной мере отвечает нормальной дипломатической практике".Проходящее с начала года предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном весьма полезно и дает результаты, заявил Лавров.Лавров отметил, что глава Госдепа США Марк Рубио "подтвердил ответственный подход, четко заявив о том, что никогда нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и Россией"."Мы полностью с этим согласны. И это тоже результат взаимопонимания, достигнутого в ходе российско-американского диалога", - подчеркнул он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сделал заявление о переговорах Москвы и КиеваТрамп пригрозил Медведеву Запад заело: в МИД России прокомментировали угрозы Трампа

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, новости, украина, политика