Рейтинг@Mail.ru
"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на Украине - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250801/rassloenie-soznaniya-lavrov-dal-sovet-zabotyaschimsya-o-mire-na-ukraine-1148428612.html
"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на Украине
"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на Украине - РИА Новости Крым, 01.08.2025
"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на Украине
Всем, кто заботится о прогрессе в урегулировании на Украине, стоит обратить внимание на взаимоисключающие заявления главы киевского режима Владимира Зеленского... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T19:18
2025-08-01T19:22
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
новости
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147092338_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_426b556dc4f9f841b7fda283ef67ebd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Всем, кто заботится о прогрессе в урегулировании на Украине, стоит обратить внимание на взаимоисключающие заявления главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу способов достижения мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответе на вопрос СМИ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.Глава МИД РФ напомнил, что в Стамбуле состоялись уже три раунда переговоров. Помимо важных гуманитарных договоренностей, Москва предложила создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей.Российская сторона ждет конкретной реакции из Киева, но пока вместо нее – взаимоисключающие заявления Зеленского, констатировал Лавров.Говоря о взаимодействии с США, Лавров отметил, что представители РФ регулярно общаются с американскими коллегами на различных уровнях, включая и телефонные разговоры президентов, контакты между главами дипведомств и по линии спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.По словам министра, возобновление нынешней администрацией США прямого диалога" в полной мере отвечает нормальной дипломатической практике".Проходящее с начала года предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном весьма полезно и дает результаты, заявил Лавров.Лавров отметил, что глава Госдепа США Марк Рубио "подтвердил ответственный подход, четко заявив о том, что никогда нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и Россией"."Мы полностью с этим согласны. И это тоже результат взаимопонимания, достигнутого в ходе российско-американского диалога", - подчеркнул он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сделал заявление о переговорах Москвы и КиеваТрамп пригрозил Медведеву Запад заело: в МИД России прокомментировали угрозы Трампа
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0a/1147092338_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_01a47d414b81de7dbcc9a71efc84e840.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, новости, украина, политика
"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на Украине

Вместо реакции на предложения России Киев демонстрирует расслоение сознания - Лавров

19:18 01.08.2025 (обновлено: 19:22 01.08.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Всем, кто заботится о прогрессе в урегулировании на Украине, стоит обратить внимание на взаимоисключающие заявления главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу способов достижения мира. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответе на вопрос СМИ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Глава МИД РФ напомнил, что в Стамбуле состоялись уже три раунда переговоров. Помимо важных гуманитарных договоренностей, Москва предложила создать рабочие группы по политическим и военным вопросам, что стало бы существенным шагом на пути к согласованию устойчивых договоренностей.
Российская сторона ждет конкретной реакции из Киева, но пока вместо нее – взаимоисключающие заявления Зеленского, констатировал Лавров.
"То опять немедленное перемирие без предварительных условий, с прямым призывом к Западу использовать перемирие для новой накачки Украины оружием; то замена стамбульского формата переговоров личной встречей с (президентом РФ) Владимиром Путиным; то требование к Западу добиться "смены российского руководства". Все это – с интервалом в один-два дня. Поэтому всем, кто заботится о прогрессе в урегулировании, было бы неплохо обратить внимание на это очевидное расслоение сознания", - сказал он.
Говоря о взаимодействии с США, Лавров отметил, что представители РФ регулярно общаются с американскими коллегами на различных уровнях, включая и телефонные разговоры президентов, контакты между главами дипведомств и по линии спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.
По словам министра, возобновление нынешней администрацией США прямого диалога" в полной мере отвечает нормальной дипломатической практике".
Проходящее с начала года предметное обсуждение украинской тематики между Москвой и Вашингтоном весьма полезно и дает результаты, заявил Лавров.

"Пока же прогресс намечается прежде всего в том, что американские коллеги, в отличие от заточенных на агрессивную русофобию европейцев, осознают сложившиеся реалии, стремятся учитывать первопричины кризиса, которые Владимир Путин неоднократно подробно излагал, включая необходимость уважать волеизъявление жителей Крыма, Донбасса, Новороссии в ответ на госпереворот 2014 года", - добавил глава МИД РФ.

Лавров отметил, что глава Госдепа США Марк Рубио "подтвердил ответственный подход, четко заявив о том, что никогда нельзя допустить прямой военной конфронтации между США и Россией".
"Мы полностью с этим согласны. И это тоже результат взаимопонимания, достигнутого в ходе российско-американского диалога", - подчеркнул он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин сделал заявление о переговорах Москвы и Киева
Трамп пригрозил Медведеву
Запад заело: в МИД России прокомментировали угрозы Трампа
 
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияНовостиУкраинаПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:11После избиения школьницы в Крыму Бастрыкин поручил возбудить дело
20:56Крым продолжает гореть: очередной природный пожар локализовали на 20 га
20:47Трамп в ответ Медведеву направил две подлодки в "соответствующие регионы"
20:25Минкульт РФ представил на "Тавриде.АРТ" каталог главных тем России
20:01Путин передал привет участникам фестиваля "Таврида.АРТ"
19:53В Крыму спала жара: в выходные обещают дожди и умеренную температуру
19:41На "Тавриде.АРТ" представили фотоснимки военкора РИА Новости Крым
19:32Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
19:28Дорожные работы в Симферополе - что сделано в этом году
19:18"Расслоение сознания": Лавров дал совет заботящимся о мире на Украине
18:56Корабль Crew Dragon с Платоновым на борту отправился к МКС
18:37В Севастополе остановили движение парома
18:25Музей "Херсонес Таврический" открыл первую выставку в своем новом здании
18:03Крыму и еще 27 регионам списали долги по бюджетным кредитам на 58 млрд
17:57Кто в Севастополе может взять товары для малышей в прокат бесплатно
17:13250 гектаров креатива у моря – яркие кадры фестиваля "Таврида.АРТ"
17:04ЦБ снял эмбарго на покупку валюты для иностранных инвесторов
16:50В Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшими
16:39В Алуште потушили природный пожар
16:18В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контракту
Лента новостейМолния