20.08.2025
Трамп оценил нынешние шансы урегулировать конфликт на Украине
Трамп оценил нынешние шансы урегулировать конфликт на Украине - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Трамп оценил нынешние шансы урегулировать конфликт на Украине
Вопрос урегулирования конфликта на Украине является сложным, но благодаря взаимопониманию между лидерами РФ и США есть очень хороший шанс сделать это после... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T08:38
2025-08-20T08:40
дональд трамп
сша
россия
политика
украина
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Вопрос урегулирования конфликта на Украине является сложным, но благодаря взаимопониманию между лидерами РФ и США есть очень хороший шанс сделать это после переговоров на Аляске. Об этом в интервью радиоведущему Марку Левину заявил президент США Дональд Трамп, его цитирует РИА Новости.По словам Трампа, в последнее время "все шло к Третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет"."Больше не придется об этом беспокоиться", – сказал Трамп.Такой свой настрой он объяснил тем, что с оптимизмом сегодня смотрит на вопрос урегулирования конфликта на Украине, хотя и считает его сложным. По словам американского лидера, это возможно благодаря взаимопониманию, которое существует между ним и президентом России Владимиром Путиным.Он также отметил, что Россия и Соединенные Штаты – две ядерные державы, которым всегда "полезно ладить".Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, президент США Дональд Трамп отказался идти в отпуск, что делает "обычно в это время", так как желает лично курировать активизировавшийся сейчас переговорный процесс по Украине.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.Президент США также допустил, что по предложению российского лидера приедет на следующую встречу с ним в Москву.Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков по итогам переговоров на Аляске 16 августа заявил, что вопрос проведения трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского в ходе российско-американских контактов пока не затрагивался.
сша
россия
украина
дональд трамп, сша, россия, политика, украина, новости
Трамп оценил нынешние шансы урегулировать конфликт на Украине

Трамп оценил шансы урегулировать конфликт на Украине после встречи с Путиным и Зеленским

08:38 20.08.2025 (обновлено: 08:40 20.08.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
© POOL
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Вопрос урегулирования конфликта на Украине является сложным, но благодаря взаимопониманию между лидерами РФ и США есть очень хороший шанс сделать это после переговоров на Аляске. Об этом в интервью радиоведущему Марку Левину заявил президент США Дональд Трамп, его цитирует РИА Новости.
По словам Трампа, в последнее время "все шло к Третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет".
"Больше не придется об этом беспокоиться", – сказал Трамп.
Такой свой настрой он объяснил тем, что с оптимизмом сегодня смотрит на вопрос урегулирования конфликта на Украине, хотя и считает его сложным. По словам американского лидера, это возможно благодаря взаимопониманию, которое существует между ним и президентом России Владимиром Путиным.
"Я хорошо лажу с Путиным – и это хорошо... Мы собираемся попытаться остановить это, и я думаю, у нас есть хороший шанс", – сказал Трамп.
Он также отметил, что Россия и Соединенные Штаты – две ядерные державы, которым всегда "полезно ладить".
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, президент США Дональд Трамп отказался идти в отпуск, что делает "обычно в это время", так как желает лично курировать активизировавшийся сейчас переговорный процесс по Украине.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
Президент США также допустил, что по предложению российского лидера приедет на следующую встречу с ним в Москву.
Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков по итогам переговоров на Аляске 16 августа заявил, что вопрос проведения трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского в ходе российско-американских контактов пока не затрагивался.
