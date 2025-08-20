https://crimea.ria.ru/20250820/tramp-otsenil-nyneshnie-shansy-uregulirovat-konflikt-na-ukraine-1148849515.html

Трамп оценил нынешние шансы урегулировать конфликт на Украине

Трамп оценил нынешние шансы урегулировать конфликт на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Вопрос урегулирования конфликта на Украине является сложным, но благодаря взаимопониманию между лидерами РФ и США есть очень хороший шанс сделать это после переговоров на Аляске. Об этом в интервью радиоведущему Марку Левину заявил президент США Дональд Трамп, его цитирует РИА Новости.По словам Трампа, в последнее время "все шло к Третьей мировой войне, но теперь этого больше не будет"."Больше не придется об этом беспокоиться", – сказал Трамп.Такой свой настрой он объяснил тем, что с оптимизмом сегодня смотрит на вопрос урегулирования конфликта на Украине, хотя и считает его сложным. По словам американского лидера, это возможно благодаря взаимопониманию, которое существует между ним и президентом России Владимиром Путиным.Он также отметил, что Россия и Соединенные Штаты – две ядерные державы, которым всегда "полезно ладить".Как заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, президент США Дональд Трамп отказался идти в отпуск, что делает "обычно в это время", так как желает лично курировать активизировавшийся сейчас переговорный процесс по Украине.Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Путин по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.Президент США также допустил, что по предложению российского лидера приедет на следующую встречу с ним в Москву.Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков по итогам переговоров на Аляске 16 августа заявил, что вопрос проведения трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского в ходе российско-американских контактов пока не затрагивался.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возвращение Крыма Украине невозможно – Трамп "Влияние Путина": как мировые СМИ оценили встречу Трампа и Зеленского Минск готов организовать встречу Путина с Зеленским

