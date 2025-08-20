https://crimea.ria.ru/20250820/skolko-budet-stoit-ugol-v-krymu-etoy-zimoy-1148867041.html
Сколько будет стоить уголь в Крыму этой зимой
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Стоимость угля в предстоящий осенне-зимний период в Крыму составит от 12 до 18 тысяч рублей за тонну, этот вид топлива незначительно подорожал по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.По словам Воронкина, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду на данный момент закуплено и размещено на площадках хранения порядка 15 тысяч тонн угля. Это треть общего объема, потребляемого регионом в ходе отопительного сезона. Закупка и доставка угля на склады продолжается.Также в рамках подготовки к отопительному сезону заключены договоры с муниципалитетами о поставках газа в объекты социальной сферы. Специалисты проверяют котельные, чтобы обеспечить бесперебойную работу оборудования, добавил министр.Воронкин напомнил, что в этом году газифицированы четыре населенных пункта: два – в Первомайском районе, один – в Кировском и еще один – в Сакском районе. До конца года планируется ввести в эксплуатацию объект газоснабжения в селе Строгановка Симферопольского района. Также запланирован ввод сетей газоснабжения села Ключи под Симферополем.Глава минтопэнерго Крыма отметил, что на данный момент стоит задача газифицировать в первую очередь Белогорский, Нижнегорский, Первомайский и Советский районы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 36 тепловых пунктов оснастят системой автоматикиПогасить долги без штрафа – в "Крымтеплокоммунэнерго" запустили акциюВ России изменился порядок оплаты за отопление
