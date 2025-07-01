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Погасить долги без штрафа – в "Крымтеплокоммунэнерго" запустили акцию - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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Погасить долги без штрафа – в "Крымтеплокоммунэнерго" запустили акцию
Погасить долги без штрафа – в "Крымтеплокоммунэнерго" запустили акцию - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Погасить долги без штрафа – в "Крымтеплокоммунэнерго" запустили акцию
"Крымтеплокоммунэнерго" готово простить должникам начисленные пени, однако при условии оплаты основного долга. Об этом сообщает пресс-служба предприятия,... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T21:31
2025-07-01T21:31
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отопление
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. "Крымтеплокоммунэнерго" готово простить должникам начисленные пени, однако при условии оплаты основного долга. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, уточнив, что эта летняя акция продлится до 31 июля.В пресс-службе уточнили, что акция продлится до 31 июля, при этом, в ней не смогут участвовать потребители, чья задолженность признана судом (вынесено решение суда) или находится на рассмотрении в суде.Кроме того, на предприятии также напомнили, что можно также заключить договор реструктуризации задолженности. Списание пени отразится в квитанциях за август текущего года.С 1 июля в Крыму, как и по всей территории Российской Федерации, в плановом порядке повышают тарифы на коммунальные услуги.Ранее в "Крымтеплокоммунэнерго" сообщали, что сумма просроченных задолженностей крымчан за услугу теплоснабжения достигла 837 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышенную пеню за просрочку платежей за ЖКУ начислять не будутВ Крыму за год провели капремонт в 843 домах на 5,9 миллиардов рублейДолги по ЖКХ будут взыскивать через Госуслуги: когда начнут эксперимент
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, крымтеплокоммунэнерго, отопление, крым, платежи
Погасить долги без штрафа – в "Крымтеплокоммунэнерго" запустили акцию

"Крымтеплокоммунэнерго" простит пени при условии оплаты основного долга до 31 июля

21:31 01.07.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРасчетная квитанция для оплаты коммунальных услуг
Расчетная квитанция для оплаты коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. "Крымтеплокоммунэнерго" готово простить должникам начисленные пени, однако при условии оплаты основного долга. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, уточнив, что эта летняя акция продлится до 31 июля.
"Уважаемые потребители ГУП РК "Крымтеплокоммунэнерго"! В рамках летней акции собственники помещений в многоквартирных домах могут оплатить задолженность за услуги теплоснабжения без выплаты штрафных санкций (пени). Чтобы стать участником, необходимо полностью оплатить имеющуюся задолженность за услуги теплоснабжения и обратиться в адрес предприятия", – сказано в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что акция продлится до 31 июля, при этом, в ней не смогут участвовать потребители, чья задолженность признана судом (вынесено решение суда) или находится на рассмотрении в суде.
Кроме того, на предприятии также напомнили, что можно также заключить договор реструктуризации задолженности. Списание пени отразится в квитанциях за август текущего года.
С 1 июля в Крыму, как и по всей территории Российской Федерации, в плановом порядке повышают тарифы на коммунальные услуги.
Ранее в "Крымтеплокоммунэнерго" сообщали, что сумма просроченных задолженностей крымчан за услугу теплоснабжения достигла 837 миллионов рублей.
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