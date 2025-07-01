https://crimea.ria.ru/20250701/pogasit-dolgi-bez-shtrafa--v-krymteplokommunenergo-zapustili-aktsiyu-1147613573.html

Погасить долги без штрафа – в "Крымтеплокоммунэнерго" запустили акцию

Погасить долги без штрафа – в "Крымтеплокоммунэнерго" запустили акцию - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Погасить долги без штрафа – в "Крымтеплокоммунэнерго" запустили акцию

"Крымтеплокоммунэнерго" готово простить должникам начисленные пени, однако при условии оплаты основного долга. Об этом сообщает пресс-служба предприятия,... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T21:31

2025-07-01T21:31

2025-07-01T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. "Крымтеплокоммунэнерго" готово простить должникам начисленные пени, однако при условии оплаты основного долга. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, уточнив, что эта летняя акция продлится до 31 июля.В пресс-службе уточнили, что акция продлится до 31 июля, при этом, в ней не смогут участвовать потребители, чья задолженность признана судом (вынесено решение суда) или находится на рассмотрении в суде.Кроме того, на предприятии также напомнили, что можно также заключить договор реструктуризации задолженности. Списание пени отразится в квитанциях за август текущего года.С 1 июля в Крыму, как и по всей территории Российской Федерации, в плановом порядке повышают тарифы на коммунальные услуги.Ранее в "Крымтеплокоммунэнерго" сообщали, что сумма просроченных задолженностей крымчан за услугу теплоснабжения достигла 837 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Повышенную пеню за просрочку платежей за ЖКУ начислять не будутВ Крыму за год провели капремонт в 843 домах на 5,9 миллиардов рублейДолги по ЖКХ будут взыскивать через Госуслуги: когда начнут эксперимент

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крымтеплокоммунэнерго, отопление, крым, платежи