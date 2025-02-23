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В Крыму 36 тепловых пунктов оснастят системой автоматики - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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В Крыму 36 тепловых пунктов оснастят системой автоматики
В Крыму 36 тепловых пунктов оснастят системой автоматики - РИА Новости Крым, 23.02.2025
В Крыму 36 тепловых пунктов оснастят системой автоматики
В Крыму в текущем году на 36 тепловых пунктах планируется внедрить программу регулирования температурного режима, которая позволит не "отапливать улицу", если... РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T16:10
2025-02-23T16:10
теплоснабжение
радио "спутник в крыму"
дмитрий прилипко
крымтеплокоммунэнерго
новости крыма
крым
благоустройство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году на 36 тепловых пунктах планируется внедрить программу регулирования температурного режима, которая позволит не "отапливать улицу", если вдруг резко потеплеет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.И напомнил, что один проект уже реализован на центральном тепловом пункте в микрорайоне Пневматика в крымской столице.Говоря в целом о модернизации котельных, Прилипко отметил, что в Керчи было реализовано два проекта, и этот сезон уже отработали полностью на вновь построенных очень современных газовых котельных, у которых более высокий КПД, что позволило увидеть экономический эффект и сэкономить порядка 20 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что автоматизация тепловых пунктов в части подачи горячего водоснабжения позволит сэкономить расход газа примерно на 30% в отопительный сезон, когда температура воздуха на улице будет подниматься до +8 градусов и выше.В середине июня прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать программу регулирования температурного режима в помещениях в зависимости от погодных условий.За неготовность к отопительному сезону в России будет введена административная ответственность. Закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону, принят депутатами Госдумы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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теплоснабжение, дмитрий прилипко, крымтеплокоммунэнерго, новости крыма, крым, благоустройство, жкх крыма и севастополя
В Крыму 36 тепловых пунктов оснастят системой автоматики

В Крыму в 2025 году внедрят систему автоматизации на 36 тепловых пунктах

16:10 23.02.2025
 
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Котельная
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году на 36 тепловых пунктах планируется внедрить программу регулирования температурного режима, которая позволит не "отапливать улицу", если вдруг резко потеплеет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.
"У нас порядка 74 тепловых пунктов должны быть оснащены данной системой автоматики, на этот год в планах 36. Все для этого приобретено, планы работ разработаны и утверждены, и специалисты уже выполняют определенные подготовительные мероприятия, чтобы можно было в какое-то небольшое окно, когда на улице потеплеет, все это смонтировать и уже непосредственно запустить в работу", – сказал Прилипко.
И напомнил, что один проект уже реализован на центральном тепловом пункте в микрорайоне Пневматика в крымской столице.
Говоря в целом о модернизации котельных, Прилипко отметил, что в Керчи было реализовано два проекта, и этот сезон уже отработали полностью на вновь построенных очень современных газовых котельных, у которых более высокий КПД, что позволило увидеть экономический эффект и сэкономить порядка 20 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что автоматизация тепловых пунктов в части подачи горячего водоснабжения позволит сэкономить расход газа примерно на 30% в отопительный сезон, когда температура воздуха на улице будет подниматься до +8 градусов и выше.
В середине июня прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать программу регулирования температурного режима в помещениях в зависимости от погодных условий.
За неготовность к отопительному сезону в России будет введена административная ответственность. Закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону, принят депутатами Госдумы.
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Радио "Спутник в Крыму"ТеплоснабжениеДмитрий ПрилипкоКрымтеплокоммунэнергоНовости КрымаКрымБлагоустройствоЖКХ Крыма и Севастополя
 
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