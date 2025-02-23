https://crimea.ria.ru/20250223/v-krymu-36-teplovykh-punktov-osnastyat-sistemoy-avtomatiki-1144324125.html

В Крыму 36 тепловых пунктов оснастят системой автоматики

В Крыму 36 тепловых пунктов оснастят системой автоматики - РИА Новости Крым, 23.02.2025

В Крыму 36 тепловых пунктов оснастят системой автоматики

В Крыму в текущем году на 36 тепловых пунктах планируется внедрить программу регулирования температурного режима, которая позволит не "отапливать улицу", если... РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T16:10

2025-02-23T16:10

2025-02-23T16:10

теплоснабжение

радио "спутник в крыму"

дмитрий прилипко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году на 36 тепловых пунктах планируется внедрить программу регулирования температурного режима, которая позволит не "отапливать улицу", если вдруг резко потеплеет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.И напомнил, что один проект уже реализован на центральном тепловом пункте в микрорайоне Пневматика в крымской столице.Говоря в целом о модернизации котельных, Прилипко отметил, что в Керчи было реализовано два проекта, и этот сезон уже отработали полностью на вновь построенных очень современных газовых котельных, у которых более высокий КПД, что позволило увидеть экономический эффект и сэкономить порядка 20 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что автоматизация тепловых пунктов в части подачи горячего водоснабжения позволит сэкономить расход газа примерно на 30% в отопительный сезон, когда температура воздуха на улице будет подниматься до +8 градусов и выше.В середине июня прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать программу регулирования температурного режима в помещениях в зависимости от погодных условий.За неготовность к отопительному сезону в России будет введена административная ответственность. Закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону, принят депутатами Госдумы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250210/v-rossii-izmenitsya-poryadok-oplaty-za-otoplenie-1144052880.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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