В Крыму 36 тепловых пунктов оснастят системой автоматики
В Крыму в 2025 году внедрят систему автоматизации на 36 тепловых пунктах
© Администрация ЕвпаторииКотельная
© Администрация Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Крыму в текущем году на 36 тепловых пунктах планируется внедрить программу регулирования температурного режима, которая позволит не "отапливать улицу", если вдруг резко потеплеет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко.
"У нас порядка 74 тепловых пунктов должны быть оснащены данной системой автоматики, на этот год в планах 36. Все для этого приобретено, планы работ разработаны и утверждены, и специалисты уже выполняют определенные подготовительные мероприятия, чтобы можно было в какое-то небольшое окно, когда на улице потеплеет, все это смонтировать и уже непосредственно запустить в работу", – сказал Прилипко.
И напомнил, что один проект уже реализован на центральном тепловом пункте в микрорайоне Пневматика в крымской столице.
Говоря в целом о модернизации котельных, Прилипко отметил, что в Керчи было реализовано два проекта, и этот сезон уже отработали полностью на вновь построенных очень современных газовых котельных, у которых более высокий КПД, что позволило увидеть экономический эффект и сэкономить порядка 20 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что автоматизация тепловых пунктов в части подачи горячего водоснабжения позволит сэкономить расход газа примерно на 30% в отопительный сезон, когда температура воздуха на улице будет подниматься до +8 градусов и выше.
В середине июня прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов поручил проработать программу регулирования температурного режима в помещениях в зависимости от погодных условий.
За неготовность к отопительному сезону в России будет введена административная ответственность. Закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону, принят депутатами Госдумы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
10 февраля, 10:41В России изменится порядок оплаты за отопление