Пять нелегальных аттракционов выявили в ТЦ Симферополя - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Пять нелегальных аттракционов выявили в ТЦ Симферополя
Пять нелегальных аттракционов выявили в ТЦ Симферополя - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Пять нелегальных аттракционов выявили в ТЦ Симферополя
В двух симферопольских торгово-развлекательных центрах изъяли пять аттракционов, которые не соответствуют правилам эксплуатации. Об этом сообщил начальник... РИА Новости Крым, 20.08.2025
Пять нелегальных аттракционов выявили в ТЦ Симферополя

В Симферополе в ТЦ изъяли пять детских аттракционов без регистрации и техосмотра

20:32 20.08.2025
 
Незаконные аттракционы в Симферополе
Незаконные аттракционы в Симферополе
© Алексей Игнатенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В двух симферопольских торгово-развлекательных центрах изъяли пять аттракционов, которые не соответствуют правилам эксплуатации. Об этом сообщил начальник Инспекции Гостехнадзора Крыма, главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.
По его словам, объекты не имели обязательной государственной регистрации и технического освидетельствования. Кроме того у них зафиксирован ряд технических нарушений.
"Аттракционы опечатаны и переданы на ответственное хранение третьим лицам", – отметил Игнатенко.
Ранее в Евпатории 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе в парке. Прибывшие на место специалисты "Крым-Спас" при помощи ручного механизма опустили карусель до безопасной высоты и с использованием трехколенной лестницы помогли людям спуститься.
В Крыму в текущем году проведены осмотры более 40 аттракционов, из них около половины работали без разрешительных документов. По информации специалистов, в основном установкой и эксплуатацией нелегальных развлекательных точек в Крыму занимаются приезжие предприниматели.
В августе осмотр аттракционов также провели в селах Скалистое и Песчаное Бахчисарайского района Крыма. Ряд из них также не имел соответствующих документов, а технические средства организации их безопасной эксплуатации отсутствовали.
Нелегальные аттракционы нашли в Бахчисарайском районе Крыма
Опасные аттракционы обнаружили на пляже в Феодосии
В Евпатории после происшествия закрыты 10 аттракционов
 
