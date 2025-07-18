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В Евпатории после происшествия закрыты 10 аттракционов - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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В Евпатории после происшествия закрыты 10 аттракционов
В Евпатории после происшествия закрыты 10 аттракционов - РИА Новости Крым, 18.07.2025
В Евпатории после происшествия закрыты 10 аттракционов
В евпаторийском парке, где накануне на высоте остановился аттракцион с людьми, закрыли еще девять объектов. Об этом сообщил главный государственный... РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T12:02
2025-07-18T12:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. В евпаторийском парке, где накануне на высоте остановился аттракцион с людьми, закрыли еще девять объектов. Об этом сообщил главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.Под ограничения попали "Супер Нова", на котором ранее и застряли люди, "Касатка", "Цепочная карусель", "Батут механизированный", "Батутная арена", "Батут механизированный", "Башня свободного падения" и другие. Инцидент в Евпатории произошел в четверг вечером – 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе. На место происшествия прибыли специалисты "Крым-Спас". При помощи ручного механизма они опустили карусель до безопасной высоты и с использованием трехколенной лестницы помогли спуститься людям. Следком и прокуратура начали проверки по фактам происшествия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Евпатории – с аттракциона спасли 24 человека В Крыму закрыли около 20 нелегальных аттракционовНа Кубани две туристки пострадали на водном аттракционе
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крым, евпатория, новости крыма, аттракционы, правонарушения
В Евпатории после происшествия закрыты 10 аттракционов

В Евпатории закрыты 10 нелегальных аттракционов

12:02 18.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАттракцион в парке развлечений
Аттракцион в парке развлечений - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. В евпаторийском парке, где накануне на высоте остановился аттракцион с людьми, закрыли еще девять объектов. Об этом сообщил главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.
"По результату выезда прекращена эксплуатация 10-ти аттракционов, не имеющих обязательной государственной регистрации", – написал он в своем Telegram-канале.
Под ограничения попали "Супер Нова", на котором ранее и застряли люди, "Касатка", "Цепочная карусель", "Батут механизированный", "Батутная арена", "Батут механизированный", "Башня свободного падения" и другие.
Инцидент в Евпатории произошел в четверг вечером – 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе. На место происшествия прибыли специалисты "Крым-Спас". При помощи ручного механизма они опустили карусель до безопасной высоты и с использованием трехколенной лестницы помогли спуститься людям. Следком и прокуратура начали проверки по фактам происшествия.
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