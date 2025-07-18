https://crimea.ria.ru/20250718/v-evpatorii-posle-proisshestviya-zakryty-10-attraktsionov--1148050368.html

В Евпатории после происшествия закрыты 10 аттракционов

В Евпатории после происшествия закрыты 10 аттракционов - РИА Новости Крым, 18.07.2025

В Евпатории после происшествия закрыты 10 аттракционов

В евпаторийском парке, где накануне на высоте остановился аттракцион с людьми, закрыли еще девять объектов. Об этом сообщил главный государственный... РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T12:02

2025-07-18T12:02

2025-07-18T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. В евпаторийском парке, где накануне на высоте остановился аттракцион с людьми, закрыли еще девять объектов. Об этом сообщил главный государственный инженер-инспектор РК Алексей Игнатенко.Под ограничения попали "Супер Нова", на котором ранее и застряли люди, "Касатка", "Цепочная карусель", "Батут механизированный", "Батутная арена", "Батут механизированный", "Башня свободного падения" и другие. Инцидент в Евпатории произошел в четверг вечером – 22 ребенка и двое взрослых зависли на остановившемся на высоте аттракционе. На место происшествия прибыли специалисты "Крым-Спас". При помощи ручного механизма они опустили карусель до безопасной высоты и с использованием трехколенной лестницы помогли спуститься людям. Следком и прокуратура начали проверки по фактам происшествия. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Евпатории – с аттракциона спасли 24 человека В Крыму закрыли около 20 нелегальных аттракционовНа Кубани две туристки пострадали на водном аттракционе

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, евпатория, новости крыма, аттракционы, правонарушения