Картина с тайной и другие находки: работа реставраторов РГИ в Севастополе

Центр исследования и реставрации Российской галереи искусств в Севастополе еще не обосновался в новом здании, но работа в нем кипит давно, хоть и на временной...

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Центр исследования и реставрации Российской галереи искусств в Севастополе еще не обосновался в новом здании, но работа в нем кипит давно, хоть и на временной площадке. Сейчас специалисты заняты картинами XX века, недавно реставрировали раму 17 столетия, а в скором времени должны получить требующие восстановления редкие книги периода Средневековья. Об особенностях коллекции и работе реставраторов в этом уникальном для всего Южного федерального округа учреждении – в материале РИА Новости Крым.Когда строительство музейно-выставочного комплекса на мысе Хрустальный в Севастополе завершат, здание передадут Российской галерее искусств и все в нем заработает в полную силу, найти аналоги существующему здесь центру исследования и реставрации можно будет разве что в Москве и Санкт-Петербурге. Он обещает стать крупнейшим не только в Крыму, но и во всем Южном федеральном округе.Почти все это уже установлено, но работать на нем начнут не раньше середины осени. Это не значит, однако, что работы в реставрационном центре не ведутся. Ведь главное его достояние – специалисты.Штат еще набирается, но имеющиеся сотрудники не сидят без дела с момента, как в 2023 году стала формироваться фондовая коллекция и появилась мастерская. Расположилась она пока на площадке временного выставочного зала. В том же здании, в отдельном помещении, сберегаются коллекции."Везде определенные режимы, потому что для предметов это одно из самых главных условий для сохранения. А в мастерской вот большая вытяжная система", – обращает внимание хранитель музейных предметов и руководитель реставрационных работ Наталья Зайкина.Первой в реставрационный центр РГИ, рассказывает Зайкина, пришла Анна Курганова, сейчас она в отпуске. Найти профессионального и, главное, аттестованного реставратора не так-то просто во всей стране, не то что в Крыму, так что это чуть ли не единственный человек на нашем полуострове, и мы его к себе "завербовали", добавляет Зотов.Чуть позже к команде присоединилась Анна Зубарева, ее квалификация по реставрации – темперная живопись. Сейчас именно она кружит над столом в самом центре мастерской: одну работу реставрирует, другую готовит к выставке. В Севастополь она переехала из Серпухова, где десять лет проработала в историко-художественном музее."Появилась возможность попробовать новые горизонты благодаря строительству здесь культурного кластера, и я приняла решение сменить место работы и пребывания", – заметила Анна.Пока все до конца не обустроено, реставраторы занимается только собственной коллекцией РГИ, в которой на сегодняшний день насчитывается 1151 предмет.Самый молодой предмет коллекции – 2024 года, а самый древний пока относится к 17 веку, причем определили это не так давно и неожиданно. Речь о раме к картине 1980-х годов авторства советского художника, которая музею досталась в дар."Ее историю жертвователь поведать не смог, да мы и не думали, что она преподнесет сюрприз. Но Аня Зубарева решила отреставрировать картину и раму и выяснила, что рама старинная, изготовлена в Италии или Франции. Провели исследование, и удалось найти мастерскую, в которой ее реставрировали во Франции. Мы вступили с ее владельцем в переписку, и мадам Вирджиния Лебрун любезно предоставила информацию о том, что, да, данная рама числится и датируется концом 17 века", – рассказала Зайкина.Фонды музея РГИ в Севастополе пополняет немало предметов, поступая сюда, как картина в раме "с секретом", от частных лиц в виде пожертвований. Среди них более полусотни работ выдающейся крымчанки, представительницы "тихого искусства" Марии Ломакиной (1896 – 1964 гг.), одной из самых талантливых учениц Кузьмы Петрова-Водкина, художника из плеяды ярчайших в русском искусстве начала XX века.Картины передала севастопольской галерее дочь художницы в знак благодарности за организованную РГИ в Москве два года назад выставку картин Ломакиной и ее учителя. Две работы художницы как раз сейчас реставрируются в Севастополе."И на сегодняшний день у нас одна из самых крупных в России коллекций работ Марии Владимировны, хранящихся в государственном учреждении", – отметила Зайкина.Немало экспонатов приходит иным путем – по приказу Минкульта РФ из расформированных ранее коллекций. В частности, теперь прекратившей существование Международной конфедерации союзов художников, получившей когда-то "в наследство" работы Союза художников СССР."Очень многие музеи, в том числе Третьяковка, Русский, некоторые региональные имели возможность оттуда что-то взять. И мы тоже. Причем пополнение в прошлом году было достаточно интересное: мы сумели в буквальном смысле раскопать вещи, которые там десятилетиями лежали, очень интересные. О них записи были, но никто их даже не видел. Это позднее советское искусство, 1980-е и ранние 1990-е, в нем смятение видно", – рассказал Зотов.По его словам, это очень интересный период в отечественном искусстве, о котором мало что знают, потому что в те годы "в музеи толком уже никто не ходил". Конечно же, в РГИ родилась идея сделать большой выставочный проект с экспонированием самых ценных работ из этой коллекции, которые, разумеется, сперва пройдут через руки реставраторов.Также, по словам Зотова, специалистам севастопольского реставрационного центра РГИ предстоит работать с предметами антикварной мебели и редкими старинными книгами.В первый год работы в штат планируют взять до семи реставраторов, имеющих не только третью и вторую, но и первую, и высшую категорию. Аттестация – главное и безусловное требование к представителям этой профессии, чтобы работать с музейными фондами в государственном учреждении, подчеркивают в галерее. Ищут кандидатов сейчас по всей России. В том числе среди недавних выпускников вузов.В Севастополе будут готовить художников-реставраторов для всего Крыма"Наша задача сейчас создать профессиональную команду, которая в полной мере и с максимальной отдачей сможет использовать все возможности, которые ей будут здесь предоставлены, – объясняет Зотов. – А дальше мы будем прикладывать усилия, чтобы профессиональный уровень этих специалистов рос каждый год. В частности, чтобы несколько человек повышали свою категорию".Ранее директор музейно-выставочного комплекса Российской галереи искусств Виталий Зотов, проводя экскурсию для РИА Новости Крым по пяти уровням строящегося здания нового учреждения, рассказывал, что даже случайные прохожие смогут наблюдать работу реставраторов в мастерских с улицы – через панорамные окна, выходящие в уникальный парк РГИ в границах пространства гостеприимства, открытого для всех.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Ранее директор музейно-выставочного комплекса Российской галереи искусств Виталий Зотов, проводя экскурсию для РИА Новости Крым по пяти уровням строящегося здания нового учреждения, рассказывал, что даже случайные прохожие смогут наблюдать работу реставраторов в мастерских с улицы – через панорамные окна, выходящие в уникальный парк РГИ в границах пространства гостеприимства, открытого для всех.

