Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: в очереди более 1800 машин – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250817/krymskiy-most-v-ocheredi-bolee-1800-mashin--skolko-zhdat-proezda-1148788553.html
Крымский мост: в очереди более 1800 машин – сколько ждать проезда
Крымский мост: в очереди более 1800 машин – сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 17.08.2025
Крымский мост: в очереди более 1800 машин – сколько ждать проезда
Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста превысила 1800 автомобилей с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.08.2025
2025-08-17T14:10
2025-08-17T14:10
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689381_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_603db0ba02f32957ecbc163cad590ec1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста превысила 1800 автомобилей с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Очереди перед въездом на мостовой переход через Керченский пролив начали расти в семь утра – тогда проезда ждали более 200 авто. Через час машин было уже почти 800. К 10 утра очередь превысила 1000 автомобилей и продолжает увеличиваться.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотокеОтветственный туризм: безопасность на природе в летний период5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорога
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148689381_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2c1efdafc57c3e5507074e80083727b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: в очереди более 1800 машин – сколько ждать проезда

Крымский мост – проезда ждут более 1800 автомобилей с двух сторон транспортного перехода

14:10 17.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Очередь перед пунктами досмотра у Крымского моста превысила 1800 автомобилей с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1108 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 715 транспортных средства. Время ожидания около трех часов", – сказано в сообщении по состоянию на 14 часов.
Очереди перед въездом на мостовой переход через Керченский пролив начали расти в семь утра – тогда проезда ждали более 200 авто. Через час машин было уже почти 800. К 10 утра очередь превысила 1000 автомобилей и продолжает увеличиваться.
До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.
Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1:00 до 7:00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке
Ответственный туризм: безопасность на природе в летний период
5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорога
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:10Крымский мост: в очереди более 1800 машин – сколько ждать проезда
13:37В горах Сочи перевернулся УАЗ с туристами
13:04С 1 сентября начнут действовать новые правила изъятия земель в России
12:43Новости СВО: армия России за сутки уничтожила почти 1400 боевиков Киева
12:09ВС России ударили по месту хранения ракет "Сапсан" и комплектующих к ним
11:47Огонь приближается к дому: как действовать в случае природного пожара
11:08Задержки на ж/д после ЧП в Воронежской области: что с поездами в Крым
10:42Туристы с Кубани и Ставрополья утонули в Ялте
10:30Крымский мост: в очереди более тысячи автомобилей
10:06Еще один пожар под Симферополем потушили на площади 200 гектаров
09:43Угроза землям лесфонда: под Симферополем тушат пожар на семи гектарах
09:16У берегов Японии и Индонезии произошли мощные землетрясения
08:57Из-за атак ВСУ в Белгороде закрыли торговые центры, рынки и парки
08:28Крымский мост: очередь выросла в 3,5 раза за час
08:07После атаки беспилотников на Воронежскую область задерживаются 14 поездов
07:36При ударе БПЛА по Воронежской области загорелся рынок и повреждена ЛЭП
07:16Украинские беспилотники атаковали ночью восемь областей России
07:07Крымский мост: растет очередь с обеих сторон
00:01Ночью только +12: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 17 августа
Лента новостейМолния