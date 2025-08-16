Рейтинг@Mail.ru
В ООН оценили встречу лидеров России и США - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250816/v-oon-otsenili-vstrechu-liderov-rossii-i-ssha-1148764729.html
В ООН оценили встречу лидеров России и США
В ООН оценили встречу лидеров России и США - РИА Новости Крым, 16.08.2025
В ООН оценили встречу лидеров России и США
ООН "приняла к сведению" саммит России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, приветствует конструктивный диалог, сообщил РИА Новости представитель генсека... РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T06:37
2025-08-16T06:37
встреча путина и трампа на аляске
владимир путин (политик)
дональд трамп
оон
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143417130_0:46:800:496_1920x0_80_0_0_c9624d6e50719787559544d026ffd7d0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. ООН "приняла к сведению" саммит России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, приветствует конструктивный диалог, сообщил РИА Новости представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа и длилась около 3-х часов. Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.Главы государств обсудили ряд вопросов, центральной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию. Главное из заявлений двух лидеров – в материале РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил, что попросит Путина завершить конфликт на Украине"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине
https://crimea.ria.ru/20250816/tramp-porekomendoval-zelenskomu-poyti-na-sdelku-s-rossiey-1148764533.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143417130_35:0:746:533_1920x0_80_0_0_d9c2c5d9050832751e870cc24135a9f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
встреча путина и трампа на аляске, владимир путин (политик), дональд трамп, оон, политика
В ООН оценили встречу лидеров России и США

ООН о саммите лидеров России и США: приветствуем конструктивный диалог

06:37 16.08.2025
 
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООНЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
© Постоянное представительство Российской Федерации при ООН
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. ООН "приняла к сведению" саммит России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, приветствует конструктивный диалог, сообщил РИА Новости представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик.
"Мы приняли к сведению состоявшийся в пятницу на Аляске саммит президентов США и РФ. Мы приветствуем продолжение конструктивного диалога между государствами-членами ООН", - сказал РИА Новости Дюжаррик.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске прошла 15 августа и длилась около 3-х часов. Переговоры в узком составе состоялись в формате "три на три". Со стороны США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марк Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф, со стороны России – Путин, его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Главы государств обсудили ряд вопросов, центральной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После этого Путин и Трамп провели совместную пресс-конференцию. Главное из заявлений двух лидеров – в материале РИА Новости Крым.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп заявил, что попросит Путина завершить конфликт на Украине
"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине
Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
05:09
Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
 
Встреча Путина и Трампа на АляскеВладимир Путин (политик)Дональд ТрампООНПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:48На Солнце начала расти крупная корональная дыра
07:27Косачев: саммит на Аляске - совместный успех президентов РФ и США
07:2229 дронов сбиты над Азовским морем, Кубанью и другими регионами России
07:19Крымский мост сейчас - обстановка на 7 утра субботы
07:10Что пишут мировые СМИ о встрече Путина и Трампа на Аляске
07:03В Крыму посчитали неблагонадежных работодателей
06:37В ООН оценили встречу лидеров России и США
05:09Трамп порекомендовал Зеленскому пойти на сделку с Россией
05:01Трамп ответил на вопрос об усилении давления на Россию
04:52C ядерным потенциалом России нужно считаться - Трамп
02:50Переговоры Путина и Трампа на Аляске – главное
02:32Трамп заявил о согласовании с Путиным "многих пунктов" по Украине
02:26Путин назвал перспективные направления сотрудничества России и США
02:14"Это трагедия": Путин высказался о конфликте на Украине
02:09Путин пригласил Трампа в Москву
01:57Путин назвал переговоры с Трампом конструктивными и полезными
01:18В Рязанской области спасли еще одного человека и нашли четверых погибших
01:16Переговоры Путина и Трампа завершены
00:01Какой будет погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 16 августа
Лента новостейМолния