Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: среди 13 раненых - двое детей
При атаке ВСУ на Ростов-на-Дону пострадали двое детей и эвакуированы 212 человек
13:06 14.08.2025 (обновлено: 13:15 14.08.2025)
© © Fotolia/ Tom WangБольница
© © Fotolia/ Tom Wang
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В результате ударов ВСУ в Ростов-на-Дону, где получили повреждения десять многоэтажных домов, эвакуированы 212 человек, ранены - 13, из них - двое детей. Об этом сообщает врио губернатора области Юрий Слюсарь.
"По оперативным данным, после атаки БПЛА в Ростове повреждены окна и балконы в 10 многоэтажных домах, а также легковые автомобили. Ранены 13 человек, в том числе двое детей. Семерым пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они уже дома, шестеро находятся в больницах", - написал он в своем Telegram-канале, отметив, что информация по полученным разрушениям уточняется.
Также из домов эвакуированы 212 человек, организован пункт временного размещения, добавил руководитель.
Оцепление снимут по завершению работы саперных служб, тогда же муниципальная комиссия приступит к оценке полученного ущерба, отметил Слюсарь, заверив, что всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
Ранее в четверг врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, пострадали 13 человек, состояние двоих тяжелое.
Вражеские дроны атаковали Ростов-на-Дону в четверг утром. Несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская получили повреждения, сообщалось об одном пострадавшем. Позже число госпитализированных жителей выросло.
Читайте также на РИА Новости Крым: