Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: среди 13 раненых - двое детей

2025-08-14T13:06

2025-08-14T13:06

2025-08-14T13:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В результате ударов ВСУ в Ростов-на-Дону, где получили повреждения десять многоэтажных домов, эвакуированы 212 человек, ранены - 13, из них - двое детей. Об этом сообщает врио губернатора области Юрий Слюсарь.Также из домов эвакуированы 212 человек, организован пункт временного размещения, добавил руководитель.Оцепление снимут по завершению работы саперных служб, тогда же муниципальная комиссия приступит к оценке полученного ущерба, отметил Слюсарь, заверив, что всем пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.Ранее в четверг врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщал, что в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, пострадали 13 человек, состояние двоих тяжелое.Вражеские дроны атаковали Ростов-на-Дону в четверг утром. Несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская получили повреждения, сообщалось об одном пострадавшем. Позже число госпитализированных жителей выросло.

