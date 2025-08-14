https://crimea.ria.ru/20250814/kafe-i-magaziny-v-belgorodskoy-oblasti-zakryvat-ne-budut-1148712711.html
Кафе и магазины в Белгородской области закрывать не будут
Гладков уточнил информацию по ограничениям в Белгородской области
12:25 14.08.2025 (обновлено: 12:58 14.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Кафе и магазины в Белгородской области закрывать не будут, однако власти намерены сделать все, чтобы защитить людей и минимизировать их количество на улицах из-за постоянной опасности обстрелов ВСУ. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что из-за украинских атак обстановка в Белгороде и Белгородской области сложная и напряженная. Поэтому по решению оперштаба в ближайшие дни все госучреждения переходят на дистанционный формат работы
. Также будут закрыты крупные ТЦ, парки, скверы и пляжи.
"Атаки продолжаются. <...> Мы закрываем до субботы включительно работу крупных торговых центров. <...> Без продуктов питания людей мы оставить не можем, поэтому продуктовые магазины работать будут. Но убираем уличную торговлю и уличный общепит", - сказал Гладков.
При этом, по его словам, кафе закрывать не будут, потому что это "места для укрытий" на центральных улицах в случае необходимости.
Гладков пояснил, что необходимо снизить количество передвижений людей, население просят сократить время нахождения на улице и обязательно следить за детьми.
Движение общественного транспорта в городе будет организовано, однако в случае опасности диспетчер будет выходить на связь с водителем и требовать остановить машину и высадить пассажиров в безопасном месте, сказал Гладков.
"Ограничиваем заезд транспорта на АЗС. Почему не закрываем АЗС? Если закроем, начнет скапливаться транспорт. Кто-то поедет вглубь региона, в сторону Шебекино <...>. Увеличение количества транспорта и скученность – это угроза поражения", - отметил он.
С утра четверга ВСУ атакуют Белгород и область беспилотниками. Нанесено несколько ударов по зданию областного правительства
. По словам Гладкова, "прилетело" в последний этаж, имеются очень сильные повреждения.
Кроме того, БПЛА атаковал автомобиль с мирными людьми, три человека получили травмы
и доставлены в больницы.
