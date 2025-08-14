https://crimea.ria.ru/20250814/kafe-i-magaziny-v-belgorodskoy-oblasti-zakryvat-ne-budut-1148712711.html

Кафе и магазины в Белгородской области закрывать не будут

Кафе и магазины в Белгородской области закрывать не будут - РИА Новости Крым, 14.08.2025

Кафе и магазины в Белгородской области закрывать не будут

Кафе и магазины в Белгородской области закрывать не будут, однако власти намерены сделать все, чтобы защитить людей и минимизировать их количество на улицах... РИА Новости Крым, 14.08.2025

2025-08-14T12:25

2025-08-14T12:25

2025-08-14T12:58

обстрелы белгородской области

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

атаки всу

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1c/1141408738_203:0:1280:606_1920x0_80_0_0_5f732e7e8d36a5baf63bc3a113a8c1ed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Кафе и магазины в Белгородской области закрывать не будут, однако власти намерены сделать все, чтобы защитить людей и минимизировать их количество на улицах из-за постоянной опасности обстрелов ВСУ. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава региона Вячеслав Гладков.Он подчеркнул, что из-за украинских атак обстановка в Белгороде и Белгородской области сложная и напряженная. Поэтому по решению оперштаба в ближайшие дни все госучреждения переходят на дистанционный формат работы. Также будут закрыты крупные ТЦ, парки, скверы и пляжи.При этом, по его словам, кафе закрывать не будут, потому что это "места для укрытий" на центральных улицах в случае необходимости.Гладков пояснил, что необходимо снизить количество передвижений людей, население просят сократить время нахождения на улице и обязательно следить за детьми.Движение общественного транспорта в городе будет организовано, однако в случае опасности диспетчер будет выходить на связь с водителем и требовать остановить машину и высадить пассажиров в безопасном месте, сказал Гладков."Ограничиваем заезд транспорта на АЗС. Почему не закрываем АЗС? Если закроем, начнет скапливаться транспорт. Кто-то поедет вглубь региона, в сторону Шебекино <...>. Увеличение количества транспорта и скученность – это угроза поражения", - отметил он.С утра четверга ВСУ атакуют Белгород и область беспилотниками. Нанесено несколько ударов по зданию областного правительства. По словам Гладкова, "прилетело" в последний этаж, имеются очень сильные повреждения. Кроме того, БПЛА атаковал автомобиль с мирными людьми, три человека получили травмы и доставлены в больницы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ дронами атаковали многоэтажки в Ростове-на-Дону: есть раненыйВСУ ударили дроном по аквапарку в Херсонской областиОбломки сбитых БПЛА повредили жилые дома и авто в Славянске-на-Кубани

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, атаки всу, безопасность, новости