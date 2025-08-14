https://crimea.ria.ru/20250814/vsu-udarili-dronom-po-akvaparku-v-khersonskoy-oblasti-1148711661.html
ВСУ ударили дроном по аквапарку в Херсонской области
ВСУ ударили дроном по аквапарку в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.08.2025
ВСУ ударили дроном по аквапарку в Херсонской области
Украинские боевики ударили беспилотником по аквапарку в Железном Порту Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили беспилотником по аквапарку в Железном Порту Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По информации Сальдо, в результате вражеского удара обошлось без пострадавших. На месте работают пожарные расчеты.Ранее один человек погиб, еще одиннадцать пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области. Как минимум шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области, сообщал ранее Сальдо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементамиВСУ атаковали "скорую" в АлешкахВСУ ударили по сельскому рынку в Херсонской области: шесть пострадавших
