ВСУ ударили дроном по аквапарку в Херсонской области - 14.08.2025
ВСУ ударили дроном по аквапарку в Херсонской области
ВСУ ударили дроном по аквапарку в Херсонской области - РИА Новости Крым, 14.08.2025
ВСУ ударили дроном по аквапарку в Херсонской области
Украинские боевики ударили беспилотником по аквапарку в Железном Порту Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 14.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95c608cf79966b33a2de0e0846bffa14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили беспилотником по аквапарку в Железном Порту Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По информации Сальдо, в результате вражеского удара обошлось без пострадавших. На месте работают пожарные расчеты.Ранее один человек погиб, еще одиннадцать пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области. Как минимум шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области, сообщал ранее Сальдо.
2025
ВСУ ударили дроном по аквапарку в Херсонской области

ВСУ ударили дроном по аквапарку в Железном Порту Херсонской области

11:17 14.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики ударили беспилотником по аквапарку в Железном Порту Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В курортном селе Железный Порт Голопристанского округа боевики ВСУ атаковали дронoм аквапарк. Военного значения этот объект не имеет — удар пришелся по месту, где отдыхают семьи с детьми", - написал он в своем Telegram-канале.
По информации Сальдо, в результате вражеского удара обошлось без пострадавших. На месте работают пожарные расчеты.
Ранее один человек погиб, еще одиннадцать пострадали при ударах ВСУ по Херсонской области. Как минимум шесть человек пострадали в результате удара ВСУ по рынку в Великих Копанях Херсонской области, сообщал ранее Сальдо.
