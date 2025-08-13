https://crimea.ria.ru/20250813/v-mchs-nazvali-vozmozhnuyu-prichinu-masshtabnogo-pozhara-v-krymu-1148689519.html
В МЧС назвали возможную причину масштабного пожара в Крыму
В МЧС назвали возможную причину масштабного пожара в Крыму - РИА Новости Крым, 13.08.2025
В МЧС назвали возможную причину масштабного пожара в Крыму
Перехлест проводов мог стать причиной крупного природного пожара в Белогорском районе Крыма. Такую предварительную версию сейчас в том числе рассматривают... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T11:28
2025-08-13T11:28
2025-08-13T11:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Перехлест проводов мог стать причиной крупного природного пожара в Белогорском районе Крыма. Такую предварительную версию сейчас в том числе рассматривают специалисты дознания МЧС. Об этом РИА Новости Крым сообщил замначальника Главного управления МЧС России по республике Игорь Скуртул.О масштабном возгорании стало известно в понедельник днем. Огонь охватил сухую растительность между селами Павловка и Васильевка под Белогорском. К ликвидации пожара привлекли два вертолета Ми-8, силы аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Республике Крым, "Крым-Спаса" и лесоохотничьего хозяйства - всего 161 специалиста и 43 единицы техники. Пожар был локализован около 18:00 на площади 450 га. Никто не пострадал.Предварительно, площадь пожара составила 450 гектаров. Но есть вероятность, что эта цифра может быть намного больше."В рамках дознания сделали запросы в два сельских поселения, на территории которых происходил этот пожар. Сейчас, после получения полноценной информации, возможно, эта площадь изменится до 700 гектаров", – уточнил замначальника республиканского главка МЧС России.В Крыму с начала года произошло 45 лесных пожаров. Это почти вполовину больше, чем за аналогичный период 2024-го. По факту происшествий прошлого года возбудили 20 уголовных дел. Специалисты МЧС напоминают: если ущерб после пожара будет более 10 тысяч рублей, действует уже уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.Кроме того, замначальника подчеркнул, что в период особого противопожарного режима, который начался 1 мая, минэкологии обязано закрывать леса для посещения граждан. Однако остаются тропы, по которым граждане имеют право безопасно и в рамках правил находиться и гулять.Скуртул уточнил, что особый противопожарный режим вводится, когда классы пожарной опасности – четвертый и пятый (из пяти – ред.) – сохраняются на протяжении более трех дней в нескольких муниципальных образованиях."В мае такая планка была взята. Больше трех дней был высокий класс пожарной опасности в трех муниципальных образованиях. Снимается особый противопожарный режим точно таким же образом, когда у нас пойдут классы пожарной опасности на спад", – объяснил Скуртул.Он добавил, что данные предоставляет гидрометцентр. Классы пожарной опасности устанавливаются в зависимости от температуры, сухости, ветровой нагрузки и так далее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар у села Скалистое под Бахчисараем потушили на площади 3,5 гаВ Крыму у Марсианского озера вспыхнул сухостойПожар в Симферопольском районе Крыма потушен на 20 гектарах
В МЧС назвали возможную причину масштабного пожара в Крыму
Причиной масштабного пожара в Белогорском районе Крыма мог стать перехлест проводов - МЧС
11:28 13.08.2025 (обновлено: 11:48 13.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Перехлест проводов мог стать причиной крупного природного пожара в Белогорском районе Крыма. Такую предварительную версию сейчас в том числе рассматривают специалисты дознания МЧС. Об этом РИА Новости Крым сообщил замначальника Главного управления МЧС России по республике Игорь Скуртул.
О масштабном возгорании
стало известно в понедельник днем. Огонь охватил сухую растительность между селами Павловка и Васильевка под Белогорском. К ликвидации пожара привлекли два вертолета Ми-8, силы аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Республике Крым, "Крым-Спаса" и лесоохотничьего хозяйства - всего 161 специалиста и 43 единицы техники. Пожар был локализован
около 18:00 на площади 450 га. Никто не пострадал.
"Мы нашли очевидца. Девочка, которая занималась выпасом скота, видела вроде как нахлест проводов, и искра от высоковольтных проводов упала в траву, и оттуда началось возгорание. Мы рассматриваем это как версию", – заявил Скуртул.
Предварительно, площадь пожара составила 450 гектаров. Но есть вероятность, что эта цифра может быть намного больше.
"В рамках дознания сделали запросы в два сельских поселения, на территории которых происходил этот пожар. Сейчас, после получения полноценной информации, возможно, эта площадь изменится до 700 гектаров", – уточнил замначальника республиканского главка МЧС России.
В Крыму с начала года произошло 45 лесных пожаров. Это почти вполовину больше, чем за аналогичный период 2024-го. По факту происшествий прошлого года возбудили 20 уголовных дел. Специалисты МЧС напоминают: если ущерб после пожара будет более 10 тысяч рублей, действует уже уголовная ответственность вплоть до 10 лет лишения свободы.
"Учитывая вчерашний пожар на территории Бахчисарайского района
, 45 пожаров, по сравнению с прошлым годом - почти 50% рост. В целом штрафные санкции в период действия особого противопожарного режима увеличены вдвое. Отсутствует такая мера, как предупреждение, только штраф. Штраф стартует от 10 тысяч до 800 тысяч рублей", – напомнил Игорь Скуртул.
Кроме того, замначальника подчеркнул, что в период особого противопожарного режима
, который начался 1 мая, минэкологии обязано закрывать леса для посещения граждан. Однако остаются тропы, по которым граждане имеют право безопасно и в рамках правил находиться и гулять.
Скуртул уточнил, что особый противопожарный режим вводится, когда классы пожарной опасности – четвертый и пятый (из пяти – ред.) – сохраняются на протяжении более трех дней в нескольких муниципальных образованиях.
"В мае такая планка была взята. Больше трех дней был высокий класс пожарной опасности в трех муниципальных образованиях. Снимается особый противопожарный режим точно таким же образом, когда у нас пойдут классы пожарной опасности на спад", – объяснил Скуртул.
Он добавил, что данные предоставляет гидрометцентр. Классы пожарной опасности устанавливаются в зависимости от температуры, сухости, ветровой нагрузки и так далее.
