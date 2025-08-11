Рейтинг@Mail.ru
Работает авиация: под Белогорском в Крыму вспыхнул ландшафтный пожар - РИА Новости Крым, 11.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250811/rabotaet-aviatsiya-v-belogorskom-rayone-iz-za-pozhara-zakryli-chast-dorogi-1148650179.html
Работает авиация: под Белогорском в Крыму вспыхнул ландшафтный пожар
Работает авиация: под Белогорском в Крыму вспыхнул ландшафтный пожар - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Работает авиация: под Белогорском в Крыму вспыхнул ландшафтный пожар
Крупный пожар вспыхнул в Белогорском районе между селами Павловка и Васильевка. Для ликвидации возгорания сухой растительности на открытой территории... РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T15:21
2025-08-11T16:00
крым
белогорский район
пожар
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
природа
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Крупный пожар вспыхнул в Белогорском районе между селами Павловка и Васильевка. Для ликвидации возгорания сухой растительности на открытой территории задействованы вертолеты, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.На месте работают 140 специалистов и 34 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России. В тушении задействованы аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, "Крым-Спас" и специалисты лесоохотничьего хозяйства.На данный момент площадь пожара уточняется.Накануне днем крупный пожар вспыхнул у села Скворцово в Симферопольском районе. Огонь был потушен на площади 20 гектаров около 18:55.
крым
белогорский район
крым, белогорский район, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, природа
Работает авиация: под Белогорском в Крыму вспыхнул ландшафтный пожар

В Белогорском районе Крыма два вертолета тушат ландшафтный пожар

15:21 11.08.2025 (обновлено: 16:00 11.08.2025)
 
© МЧС Республики КрымВ Белогорском районе Крыма два вертолета тушат ландшафтный пожар
В Белогорском районе Крыма два вертолета тушат ландшафтный пожар
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Крупный пожар вспыхнул в Белогорском районе между селами Павловка и Васильевка. Для ликвидации возгорания сухой растительности на открытой территории задействованы вертолеты, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.

"Тушение осложняется труднодоступной местностью, жаркой и ветреной погодой. Организован подвоз воды. Проводится опашка двумя тракторами", - говорится в сообщении.

На месте работают 140 специалистов и 34 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России. В тушении задействованы аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, "Крым-Спас" и специалисты лесоохотничьего хозяйства.
На данный момент площадь пожара уточняется.
Накануне днем крупный пожар вспыхнул у села Скворцово в Симферопольском районе. Огонь был потушен на площади 20 гектаров около 18:55.
