Работает авиация: под Белогорском в Крыму вспыхнул ландшафтный пожар

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Крупный пожар вспыхнул в Белогорском районе между селами Павловка и Васильевка. Для ликвидации возгорания сухой растительности на открытой территории задействованы вертолеты, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму.На месте работают 140 специалистов и 34 единицы техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России. В тушении задействованы аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым, "Крым-Спас" и специалисты лесоохотничьего хозяйства.На данный момент площадь пожара уточняется.Накануне днем крупный пожар вспыхнул у села Скворцово в Симферопольском районе. Огонь был потушен на площади 20 гектаров около 18:55.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

