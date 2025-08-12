https://crimea.ria.ru/20250812/v-krymu-u-marsianskogo-ozera-vspykhnul-sukhostoy-1148670464.html

В Крыму у Марсианского озера вспыхнул сухостой

В селе Скалистое Бахчисарайского района вспыхнул сильный пожар, на данный момент его площадь составляет около гектара. Об этом сообщает Главное управление МЧС...

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В селе Скалистое Бахчисарайского района вспыхнул сильный пожар, на данный момент его площадь составляет около гектара. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.На месте работают подразделения ведомства. Предварительная площадь пожара – один гектар.Накануне в Белогорском районе Крыма вспыхнул крупный ландшафтный пожар. Огонь охватил сухую растительность между селами Павловка и Васильевка. Возгорание удалось потушить на площади 450 гектаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

