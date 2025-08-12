В Крыму у Марсианского озера вспыхнул сухостой
В Крыму горит гектар сухостоя возле Марсианского озера под Бахчисараем
14:40 12.08.2025 (обновлено: 15:12 12.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В селе Скалистое Бахчисарайского района вспыхнул сильный пожар, на данный момент его площадь составляет около гектара. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории по адресу: Бахчисарайский район, село Скалистое", - говорится в сообщении.
На месте работают подразделения ведомства. Предварительная площадь пожара – один гектар.
"Пожарные работают в труднодоступной местности, им помогают специалисты лесоохотничьего хозяйства. Тушение осложняет жаркая и ветреная погода. В нем задействованы более 160 специалистов и 24 единицы техники. Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и вертолет ведомства Ми-8 находятся в готовности", - говорится в сообщении ведомства.
Накануне в Белогорском районе Крыма вспыхнул крупный ландшафтный пожар. Огонь охватил сухую растительность между селами Павловка и Васильевка. Возгорание удалось потушить на площади 450 гектаров.
