В Крыму у Марсианского озера вспыхнул сухостой - РИА Новости Крым, 12.08.2025
В Крыму у Марсианского озера вспыхнул сухостой
В Крыму у Марсианского озера вспыхнул сухостой - РИА Новости Крым, 12.08.2025
В Крыму у Марсианского озера вспыхнул сухостой
В селе Скалистое Бахчисарайского района вспыхнул сильный пожар, на данный момент его площадь составляет около гектара. Об этом сообщает Главное управление МЧС... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T14:40
2025-08-12T15:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В селе Скалистое Бахчисарайского района вспыхнул сильный пожар, на данный момент его площадь составляет около гектара. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.На месте работают подразделения ведомства. Предварительная площадь пожара – один гектар.Накануне в Белогорском районе Крыма вспыхнул крупный ландшафтный пожар. Огонь охватил сухую растительность между селами Павловка и Васильевка. Возгорание удалось потушить на площади 450 гектаров.
true
В Крыму у Марсианского озера вспыхнул сухостой

В Крыму горит гектар сухостоя возле Марсианского озера под Бахчисараем

14:40 12.08.2025 (обновлено: 15:12 12.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоВ Крыму прошли учения МЧС по тушению лесных пожаров
В Крыму прошли учения МЧС по тушению лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В селе Скалистое Бахчисарайского района вспыхнул сильный пожар, на данный момент его площадь составляет около гектара. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Поступило сообщение о возгорании сухой растительности на открытой территории по адресу: Бахчисарайский район, село Скалистое", - говорится в сообщении.
На месте работают подразделения ведомства. Предварительная площадь пожара – один гектар.
"Пожарные работают в труднодоступной местности, им помогают специалисты лесоохотничьего хозяйства. Тушение осложняет жаркая и ветреная погода. В нем задействованы более 160 специалистов и 24 единицы техники. Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и вертолет ведомства Ми-8 находятся в готовности", - говорится в сообщении ведомства.
Накануне в Белогорском районе Крыма вспыхнул крупный ландшафтный пожар. Огонь охватил сухую растительность между селами Павловка и Васильевка. Возгорание удалось потушить на площади 450 гектаров.
