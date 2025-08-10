Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Сифмеропольском районе Крыма потушен на 20 гектарах
Пожар в Сифмеропольском районе Крыма потушен на 20 гектарах
Пожар в Сифмеропольском районе Крыма потушен на 20 гектарах - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Пожар в Сифмеропольском районе Крыма потушен на 20 гектарах
Пожар в Сифмеропольском районе Крыма у села Скворцово полностью ликвидирован на 20 гектарах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T19:26
2025-08-10T19:28
пожар
пожар в симферопольском районе крыма
крым
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111803/77/1118037750_0:158:1683:1104_1920x0_80_0_0_22906d5824d864c40577dd505c55d635.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Пожар в Сифмеропольском районе Крыма у села Скворцово полностью ликвидирован на 20 гектарах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК."В 15:43 поступило сообщение о возгорании сухостоя на открытой территории в Симферопольском районе. На месте работают силы и средства Главного управления, служба пожаротушения, спасатели специального отряда Главного управления и добровольная пожарная команда. Тушение пожара осуществляется с помощью специальной техники, а также ранцевыми огнетушителями, хлопушками. В 18:55 природный пожар в с. Скворцово полностью ликвидирован на площади 20 га", - говорится в сообщении.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250810/53-cheloveka-i-14-edinits-tekhniki-tushat-prirodnyy-pozhar-pod-simferopolem-1148624505.html
РИА Новости Крым
2025
РИА Новости Крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111803/77/1118037750_64:0:1599:1151_1920x0_80_0_0_f7da8cb04df4c7676c8c1f97d84fd96d.jpg
пожар, пожар в симферопольском районе крыма, крым, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
Пожар в Сифмеропольском районе Крыма потушен на 20 гектарах

Пожар в Сифмеропольском районе Крыма потушен на 20 гектарах - МЧС

19:26 10.08.2025 (обновлено: 19:28 10.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
В Крыму прошли учения МЧС по тушению лесных пожаров - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Пожар в Сифмеропольском районе Крыма у села Скворцово полностью ликвидирован на 20 гектарах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК.
"В 15:43 поступило сообщение о возгорании сухостоя на открытой территории в Симферопольском районе. На месте работают силы и средства Главного управления, служба пожаротушения, спасатели специального отряда Главного управления и добровольная пожарная команда. Тушение пожара осуществляется с помощью специальной техники, а также ранцевыми огнетушителями, хлопушками. В 18:55 природный пожар в с. Скворцово полностью ликвидирован на площади 20 га", - говорится в сообщении.
Пожар в Симферополе
14:19
53 человека и 14 единиц техники тушат природный пожар под Симферополем
 
Пожар, Пожар в Симферопольском районе Крыма, Крым, ГУ МЧС РФ по Республике Крым
 
19:26Пожар в Сифмеропольском районе Крыма потушен на 20 гектарах
