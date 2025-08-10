Пожар в Сифмеропольском районе Крыма потушен на 20 гектарах

https://crimea.ria.ru/20250810/pozhar-v-sifmeropolskom-rayone-kryma-potushen-na-20-gektarakh-1148628377.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Пожар в Сифмеропольском районе Крыма у села Скворцово полностью ликвидирован на 20 гектарах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РК."В 15:43 поступило сообщение о возгорании сухостоя на открытой территории в Симферопольском районе. На месте работают силы и средства Главного управления, служба пожаротушения, спасатели специального отряда Главного управления и добровольная пожарная команда. Тушение пожара осуществляется с помощью специальной техники, а также ранцевыми огнетушителями, хлопушками. В 18:55 природный пожар в с. Скворцово полностью ликвидирован на площади 20 га", - говорится в сообщении.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
19:26 10.08.2025 (обновлено: 19:28 10.08.2025)