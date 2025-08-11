Рейтинг@Mail.ru
Пожар под Белогорском в Крыму локализован на 450 гектарах - РИА Новости Крым, 11.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250811/pozhar-pod-belogorskom-v-krymu-lokalizovan-na-450-gektarakh-1148654937.html
Пожар под Белогорском в Крыму локализован на 450 гектарах
Пожар под Белогорском в Крыму локализован на 450 гектарах - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Пожар под Белогорском в Крыму локализован на 450 гектарах
На 450 гектарах локализован ландшафтный пожар в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-11T17:42
2025-08-11T20:15
крым
пожар
белогорский район
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На 450 гектарах локализован ландшафтный пожар в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Огонь охватил сухую растительность между селами Павловка и Васильевка под Белогорском днем в понедельник. К ликвидации пожара привлекли два вертолета Ми-8, силы аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Республике Крым, "Крым-Спаса" и лесоохотничьего хозяйства.По данным спасателей, вертолеты сбросили на пламя девять тонн огнетушащей жидкости. Забор воды производился из Белогорского водохранилища.Сейчас с возгоранием борются 161 специалист и 43 единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
белогорский район
крым, пожар, белогорский район, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, видео
Пожар под Белогорском в Крыму локализован на 450 гектарах

В Белогорском районе Крыма ландшафтный пожар локализован на 450 гектарах

17:42 11.08.2025 (обновлено: 20:15 11.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. На 450 гектарах локализован ландшафтный пожар в Белогорском районе Крыма. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Огонь охватил сухую растительность между селами Павловка и Васильевка под Белогорском днем в понедельник. К ликвидации пожара привлекли два вертолета Ми-8, силы аэромобильной группировки ГУ МЧС России по Республике Крым, "Крым-Спаса" и лесоохотничьего хозяйства.
"Пожар в Белогорском районе локализован на площади 450 га. Благодаря оперативным и слаженным действиям огнеборцев МЧС России распространение огня на населенные пункты не допущено", - говорится в сообщении.
По данным спасателей, вертолеты сбросили на пламя девять тонн огнетушащей жидкости. Забор воды производился из Белогорского водохранилища.
Сейчас с возгоранием борются 161 специалист и 43 единицы техники.
