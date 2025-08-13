Рейтинг@Mail.ru
Пожар у села Скалистое под Бахчисараем потушили на площади 3,5 га - РИА Новости Крым, 13.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250813/pozhar-u-sela-skalistoe-pod-bakhchisaraem-potushili-na-ploschadi-35-ga-1148680693.html
Пожар у села Скалистое под Бахчисараем потушили на площади 3,5 га
Пожар у села Скалистое под Бахчисараем потушили на площади 3,5 га - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Пожар у села Скалистое под Бахчисараем потушили на площади 3,5 га
Ландшафтный пожар у села Скалистое Бахчисарайского района Крыма полностью ликвидирован на площади 3,5 га, сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 13.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар у села Скалистое Бахчисарайского района Крыма полностью ликвидирован на площади 3,5 га, сообщили в крымском главке МЧС России.Сильный пожар у Марсианского озера в крымском селе Скалистое вспыхнул накануне днем. Изначально в МЧС сообщали, что площадь, охваченная огнем, не превышает гектара, однако тушение осложняли жара и ветреная погода. Спустя несколько часов пожар был локализован на 3,5 гектарах. К его тушению привлекались свыше 160 специалистов и 24 единицы техники.
Пожар у села Скалистое под Бахчисараем потушили на площади 3,5 га

Природный пожар у села Скалистое под Бахчисараем потушили на площади 3,5 гектара

07:26 13.08.2025 (обновлено: 07:36 13.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар у села Скалистое Бахчисарайского района Крыма полностью ликвидирован на площади 3,5 га, сообщили в крымском главке МЧС России.

"Природный пожар в селе Скалистое Бахчисарайского района полностью ликвидирован на площади 3,5 Га в 07.05", – сказано в сообщении.

Сильный пожар у Марсианского озера в крымском селе Скалистое вспыхнул накануне днем. Изначально в МЧС сообщали, что площадь, охваченная огнем, не превышает гектара, однако тушение осложняли жара и ветреная погода. Спустя несколько часов пожар был локализован на 3,5 гектарах. К его тушению привлекались свыше 160 специалистов и 24 единицы техники.
