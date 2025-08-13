https://crimea.ria.ru/20250813/pozhar-u-sela-skalistoe-pod-bakhchisaraem-potushili-na-ploschadi-35-ga-1148680693.html
Пожар у села Скалистое под Бахчисараем потушили на площади 3,5 га
Ландшафтный пожар у села Скалистое Бахчисарайского района Крыма полностью ликвидирован на площади 3,5 га, сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T07:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Ландшафтный пожар у села Скалистое Бахчисарайского района Крыма полностью ликвидирован на площади 3,5 га, сообщили в крымском главке МЧС России.Сильный пожар у Марсианского озера в крымском селе Скалистое вспыхнул накануне днем. Изначально в МЧС сообщали, что площадь, охваченная огнем, не превышает гектара, однако тушение осложняли жара и ветреная погода. Спустя несколько часов пожар был локализован на 3,5 гектарах. К его тушению привлекались свыше 160 специалистов и 24 единицы техники.
07:26 13.08.2025 (обновлено: 07:36 13.08.2025)