https://crimea.ria.ru/20250813/esche-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-pereshli-pod-kontrol-rossii-1148693300.html

Еще два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России

Еще два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 13.08.2025

Еще два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России

Вооруженные силы России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.08.2025

2025-08-13T13:38

2025-08-13T13:38

2025-08-13T13:40

донецкая народная республика (днр)

новости сво

министерство обороны рф

группировка войск "центр"

вооруженные силы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148491807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a21577700472dd8c9cc120d304c0fad8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.11 августа армия России освободила Луначарское в Донбассе. 9 августа российская группировка войск "Центр" выбила противника из Яблоновки в ДНР. 5 августа под контроль армии РФ также перешел населенный пункт Январское Днепропетровской области.Российские войска ведут наступательные действия в Днепропетровской области. В июле подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Дачное.В минувший четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "центр", вооруженные силы россии, потери всу