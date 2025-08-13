https://crimea.ria.ru/20250813/esche-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-pereshli-pod-kontrol-rossii-1148693300.html
Еще два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России
Еще два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Еще два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России
Вооруженные силы России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T13:38
2025-08-13T13:38
2025-08-13T13:40
донецкая народная республика (днр)
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "центр"
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148491807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a21577700472dd8c9cc120d304c0fad8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.11 августа армия России освободила Луначарское в Донбассе. 9 августа российская группировка войск "Центр" выбила противника из Яблоновки в ДНР. 5 августа под контроль армии РФ также перешел населенный пункт Январское Днепропетровской области.Российские войска ведут наступательные действия в Днепропетровской области. В июле подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Дачное.В минувший четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148491807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b0902baae7ec56e635e38ce7a0060a48.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "центр", вооруженные силы россии, потери всу
Еще два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России
Армия России освободила Суворово и Никаноровку в Донбассе
13:38 13.08.2025 (обновлено: 13:40 13.08.2025)