Рейтинг@Mail.ru
Еще два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250813/esche-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-pereshli-pod-kontrol-rossii-1148693300.html
Еще два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России
Еще два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Еще два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России
Вооруженные силы России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T13:38
2025-08-13T13:40
донецкая народная республика (днр)
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "центр"
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148491807_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a21577700472dd8c9cc120d304c0fad8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.11 августа армия России освободила Луначарское в Донбассе. 9 августа российская группировка войск "Центр" выбила противника из Яблоновки в ДНР. 5 августа под контроль армии РФ также перешел населенный пункт Январское Днепропетровской области.Российские войска ведут наступательные действия в Днепропетровской области. В июле подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Дачное.В минувший четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148491807_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b0902baae7ec56e635e38ce7a0060a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "центр", вооруженные силы россии, потери всу
Еще два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России

Армия России освободила Суворово и Никаноровку в Донбассе

13:38 13.08.2025 (обновлено: 13:40 13.08.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСнайпер группировки войск "Центр" ВС РФ
Снайпер группировки войск Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.
11 августа армия России освободила Луначарское в Донбассе. 9 августа российская группировка войск "Центр" выбила противника из Яблоновки в ДНР. 5 августа под контроль армии РФ также перешел населенный пункт Январское Днепропетровской области.
Российские войска ведут наступательные действия в Днепропетровской области. В июле подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Дачное.
В минувший четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.
Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Центр"Вооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:27Дело об осквернении могил Александра Федорчака и бойцов СВО ушло в суд
15:15Схему применения ядерного оружия и "Орешника" отработают на учениях
15:03Насладились закатом: подростков на сапах унесло в Черное море
14:46Киев потерял два села и 1375 солдат за сутки боев
14:35Возможны ли "обмены территориями" с Украиной – ответ МИД РФ
14:26Движение в районе села Дубки под Симферополем перекрыто из-за пожара
14:17Часть Евпатории обесточена
14:03Крымский мост сейчас: обстановка и очереди на 14 часов
13:42В Севастополе спасли двоих людей из горящей многоэтажки
13:38Еще два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России
13:37Старая песня о главном: зачем СБУ запустила новый фейк о Крымском мосте
13:24С владельца затонувшего в Керченском проливе танкера взыскали 49 млрд
13:15За драку с полицейским крымчанин получил 1,5 года
13:07Такой вариант реален - Аксенов о вероятности визита Трампа в Крым
12:50В детских садах Крыма появятся 620 мест до конца года
12:33Закрытие автодорог в Крыму – очередной фейк
12:21Гараж с сюрпризом: в Саках мужчина купил недвижимость с арсеналом
12:08В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули
11:55Все начиналось с кастрюльки: как работает севастопольский сыровар
11:28В МЧС назвали возможную причину масштабного пожара в Крыму
Лента новостейМолния