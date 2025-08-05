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Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области
Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области
Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник. РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T12:10
2025-08-05T12:10
2025-08-05T12:17
днепропетровская область
группировка войск "восток"
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.Российские войска ведут наступательные действия в Днепропетровской области. В июле подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Дачное.В субботу стало известно об освобождении поселка Александро-Калиново Донецкой Народной Республики.В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, группировка войск "восток", новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области
Еще один населенный пункт в Днепропетровской области перешел под контроль российской армии
12:10 05.08.2025 (обновлено: 12:17 05.08.2025)