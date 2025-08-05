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Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области
Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области
Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник. РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T12:10
2025-08-05T12:17
днепропетровская область
группировка войск "восток"
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.Российские войска ведут наступательные действия в Днепропетровской области. В июле подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Дачное.В субботу стало известно об освобождении поселка Александро-Калиново Донецкой Народной Республики.В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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днепропетровская область, группировка войск "восток", новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области

Еще один населенный пункт в Днепропетровской области перешел под контроль российской армии

12:10 05.08.2025 (обновлено: 12:17 05.08.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области", – сказано в сообщении.
Российские войска ведут наступательные действия в Днепропетровской области. В июле подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Дачное.
В субботу стало известно об освобождении поселка Александро-Калиново Донецкой Народной Республики.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.
Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Днепропетровская областьГруппировка войск "Восток"Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы России
 
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