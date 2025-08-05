https://crimea.ria.ru/20250805/armiya-rf-osvobodila-esche-odin-naselennyy-punkt-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1148496380.html

Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области

Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Армия РФ освободила еще один населенный пункт в Днепропетровской области

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник. РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T12:10

2025-08-05T12:10

2025-08-05T12:17

днепропетровская область

группировка войск "восток"

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль еще один населенный пункт в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.Российские войска ведут наступательные действия в Днепропетровской области. В июле подразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Дачное.В субботу стало известно об освобождении поселка Александро-Калиново Донецкой Народной Республики.В четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

днепропетровская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепропетровская область, группировка войск "восток", новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии