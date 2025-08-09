https://crimea.ria.ru/20250809/armiya-rossii-osvobodila-yablonovku-v-dnr-1148606098.html
Армия России освободила Яблоновку в ДНР
Армия России освободила Яблоновку в ДНР - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Армия России освободила Яблоновку в ДНР
Российская группировка войск "Центр" освободила Яблоновку в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T12:33
2025-08-09T12:33
2025-08-09T12:39
новости сво
армия и флот
вооруженные силы россии
украина
всу (вооруженные силы украины)
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148371410_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eea9568db7b2777321f12b15eb9f0894.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Центр" освободила Яблоновку в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1f/1148371410_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ecfc2256abf82064525a8bec6703da7f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, армия и флот, вооруженные силы россии, украина, всу (вооруженные силы украины), новости, министерство обороны рф
Армия России освободила Яблоновку в ДНР
Армия России освободила Яблоновку в ДНР
12:33 09.08.2025 (обновлено: 12:39 09.08.2025)