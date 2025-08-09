Рейтинг@Mail.ru
Армия России освободила Яблоновку в ДНР
Армия России освободила Яблоновку в ДНР
Армия России освободила Яблоновку в ДНР - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Армия России освободила Яблоновку в ДНР
Российская группировка войск "Центр" освободила Яблоновку в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T12:33
2025-08-09T12:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Центр" освободила Яблоновку в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
Армия России освободила Яблоновку в ДНР

Армия России освободила Яблоновку в ДНР

12:33 09.08.2025 (обновлено: 12:39 09.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Российская группировка войск "Центр" освободила Яблоновку в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями освободили населенный пункт Яблоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
