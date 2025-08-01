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Армия России наступает в ДНР и Днепропетровской области

Армия России наступает в ДНР и Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Армия России наступает в ДНР и Днепропетровской области

Российские войска в течение недели вели наступательные действия в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T12:29

2025-08-01T12:29

2025-08-01T12:31

новости сво

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донецкая народная республика (днр)

днепропетровская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российские войска в течение недели вели наступательные действия в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.За неделю группировка "Центр" нанесла поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. ВСУ потеряли свыше 2800 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины. Уничтожено 32 автомобиля и 21 артиллерийское орудие.Утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр. Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтоженоЗеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов ЯрСемь беспилотников сбили над Крымом

донецкая народная республика (днр)

днепропетровская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), днепропетровская область, новости