Армия России наступает в ДНР и Днепропетровской области
Российские войска наступают в ДНР и Днепропетровской области
12:29 01.08.2025 (обновлено: 12:31 01.08.2025)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий группы воздушного прикрытия защищает от дронов огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российские войска в течение недели вели наступательные действия в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка ДНР", - говорится в недельной сводке.
За неделю группировка "Центр" нанесла поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. ВСУ потеряли свыше 2800 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины. Уничтожено 32 автомобиля и 21 артиллерийское орудие.
Утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр. Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.
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