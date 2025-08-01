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Армия России наступает в ДНР и Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Армия России наступает в ДНР и Днепропетровской области
Армия России наступает в ДНР и Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Армия России наступает в ДНР и Днепропетровской области
Российские войска в течение недели вели наступательные действия в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T12:29
2025-08-01T12:31
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
днепропетровская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российские войска в течение недели вели наступательные действия в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.За неделю группировка "Центр" нанесла поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. ВСУ потеряли свыше 2800 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины. Уничтожено 32 автомобиля и 21 артиллерийское орудие.Утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр. Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь групповых ударов нанесено по "оборонке" Украины – что уничтоженоЗеленский отказывается признавать факт потери Киевом города Часов ЯрСемь беспилотников сбили над Крымом
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), днепропетровская область, новости
Армия России наступает в ДНР и Днепропетровской области

Российские войска наступают в ДНР и Днепропетровской области

12:29 01.08.2025 (обновлено: 12:31 01.08.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий группы воздушного прикрытия защищает от дронов огнеметную систему ТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр"
Военнослужащий группы воздушного прикрытия защищает от дронов огнеметную систему ТОС-2 Тосочка группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Российские войска в течение недели вели наступательные действия в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали наступательные действия на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. Освобождены населенные пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка ДНР", - говорится в недельной сводке.

За неделю группировка "Центр" нанесла поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, воздушно-десантной, пехотной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. ВСУ потеряли свыше 2800 военнослужащих, два танка, 24 боевые бронированные машины. Уничтожено 32 автомобиля и 21 артиллерийское орудие.
Утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр. Как рассказал РИА Новости Крым военный эксперт Алексей Анпилогов, освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Днепропетровская областьНовости
 
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