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Освобождение Часова Яра – что это дает российской армии

Освобождение Часова Яра – что это дает российской армии - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Освобождение Часова Яра – что это дает российской армии

Освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T13:51

2025-07-31T13:51

2025-07-31T13:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Освобождение Часова Яра в ДНР создает для российской армии благоприятные условия для взятия под контроль Константиновки и дальнейшего продвижения в направлении Краматорска, Славянска и Дружковки. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал военный эксперт Алексей Анпилогов.Утром в четверг Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр.Взятие Константиновки в свою очередь открывает дорогу на оставшиеся последние под контролем Украины крупные населенные пункты Донецкой Народной Республики: Дружковка к западу, Краматорск и Славянск к северо-западу и Северск к северо-востоку. Взятие их под контроль поставит окончательную точку в освобождении всей территории ДНР, отметил эксперт.По словам аналитика, бои за Часов Яр наглядно обозначили проблемы ВСУ на нынешнем этапе их военного планирования. Самая главная их проблема – все более острая нехватка живой силы.Кроме того, по словам специалиста, в украинской армии потеряна структурность управления войсковыми соединениями, там становится все меньше опытных "обстрелянных" командиров"."ВСУ все больше скатываются на уровень отдельных полков, батальонов, а то и рот. Где есть более-менее слаженное управление бригадой, там фронт еще стоит. Как только мы видим такую "сборную солянку" из отдельных подразделений, обычно это все заканчивается обрушением фронта на каком-то очередном участке", - отметил он.Также большую роль в успехе российских войск на фронте играют удары высокоточным оружием по предприятиям украинского ОПК в тылу и передним краям позиций противника на фронте, добавил Анпилогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), потери всу , часов яр, алексей анпилогов, мнения