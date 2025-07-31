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В ДНР освобожден город Часов Яр - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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В ДНР освобожден город Часов Яр
В ДНР освобожден город Часов Яр - РИА Новости Крым, 31.07.2025
В ДНР освобожден город Часов Яр
Вооруженные силы России выбили ВСУ из города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T08:00
2025-07-31T08:10
новости сво
донецкая народная республика (днр)
группировка войск "южная"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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часов яр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне армия России освободила в ДНР населенный пункт Новоукраинка. Также на этой неделе под российский контроль перешли Бойковка и Бельгийка в ДНР.Группировка "Восток" в результате успешных наступательных действий освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, донецкая народная республика (днр), группировка войск "южная", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, часов яр
В ДНР освобожден город Часов Яр

Часов Яр в ДНР перешел под контроль России

08:00 31.07.2025 (обновлено: 08:10 31.07.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТОС-2 "Тосочка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении в ДНР
ТОС-2 Тосочка группировки войск Центр на Красноармейском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате наступательных действий "Южной" группировкой войск на краматорско-дружковском направлении освобожден город Часов Яр Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.
Накануне армия России освободила в ДНР населенный пункт Новоукраинка. Также на этой неделе под российский контроль перешли Бойковка и Бельгийка в ДНР.
Группировка "Восток" в результате успешных наступательных действий освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в ДНР.
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Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Группировка войск "Южная"Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУМинистерство обороны РФЧасов Яр
 
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