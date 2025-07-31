https://crimea.ria.ru/20250731/v-dnr-osvobozhden-gorod-chasov-yar-1148371351.html
В ДНР освобожден город Часов Яр
В ДНР освобожден город Часов Яр - РИА Новости Крым, 31.07.2025
В ДНР освобожден город Часов Яр
Вооруженные силы России выбили ВСУ из города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T08:00
2025-07-31T08:00
2025-07-31T08:10
новости сво
донецкая народная республика (днр)
группировка войск "южная"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
часов яр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне армия России освободила в ДНР населенный пункт Новоукраинка. Также на этой неделе под российский контроль перешли Бойковка и Бельгийка в ДНР.Группировка "Восток" в результате успешных наступательных действий освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, донецкая народная республика (днр), группировка войск "южная", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, часов яр
В ДНР освобожден город Часов Яр
Часов Яр в ДНР перешел под контроль России
08:00 31.07.2025 (обновлено: 08:10 31.07.2025)