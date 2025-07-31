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В ДНР освобожден город Часов Яр

В ДНР освобожден город Часов Яр - РИА Новости Крым, 31.07.2025

В ДНР освобожден город Часов Яр

Вооруженные силы России выбили ВСУ из города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T08:00

2025-07-31T08:00

2025-07-31T08:10

новости сво

донецкая народная республика (днр)

группировка войск "южная"

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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министерство обороны рф

часов яр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили ВСУ из города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне армия России освободила в ДНР населенный пункт Новоукраинка. Также на этой неделе под российский контроль перешли Бойковка и Бельгийка в ДНР.Группировка "Восток" в результате успешных наступательных действий освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

часов яр

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), группировка войск "южная", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, часов яр