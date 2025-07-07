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Армия РФ освободила еще два поселка в Сумской и Днепропетровской областях - РИА Новости Крым, 07.07.2025
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Армия РФ освободила еще два поселка в Сумской и Днепропетровской областях
Армия РФ освободила еще два поселка в Сумской и Днепропетровской областях - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Армия РФ освободила еще два поселка в Сумской и Днепропетровской областях
Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль еще два населенных пункта в Днепропетровской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T12:10
2025-07-07T12:27
новости сво
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
днепропетровская область
сумская область
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль еще два населенных пункта в Днепропетровской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.Накануне Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск "Север" продолжают создавать полосу безопасности вдоль государственной границы в Сумской области, ежесуточно уничтожая натовскую технику и продвигаясь вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: киевский режим потерял еще более 1100 боевиков за суткиАрмия России нанесла массированный удар по ВПК УкраиныПутин присвоил имя Гудкова 155-й бригаде морской пехоты
днепропетровская область
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новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, днепропетровская область, сумская область, новые регионы россии, потери всу
Армия РФ освободила еще два поселка в Сумской и Днепропетровской областях

Еще два населенных пункта в Сумской и Днепропетровской областях освобождены армией России

12:10 07.07.2025 (обновлено: 12:27 07.07.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль еще два населенных пункта в Днепропетровской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Бессаловка Сумской области. В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Дачное Днепропетровской области", – сказано в сообщении.

Накануне Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск "Север" продолжают создавать полосу безопасности вдоль государственной границы в Сумской области, ежесуточно уничтожая натовскую технику и продвигаясь вперед.
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