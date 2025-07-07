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Армия РФ освободила еще два поселка в Сумской и Днепропетровской областях

Армия РФ освободила еще два поселка в Сумской и Днепропетровской областях - РИА Новости Крым, 07.07.2025

Армия РФ освободила еще два поселка в Сумской и Днепропетровской областях

Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль еще два населенных пункта в Днепропетровской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ в... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T12:10

2025-07-07T12:10

2025-07-07T12:27

новости сво

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль еще два населенных пункта в Днепропетровской и Сумской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.Накануне Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.Ранее в Минобороны сообщили, что военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ в составе группировки войск "Север" продолжают создавать полосу безопасности вдоль государственной границы в Сумской области, ежесуточно уничтожая натовскую технику и продвигаясь вперед.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: киевский режим потерял еще более 1100 боевиков за суткиАрмия России нанесла массированный удар по ВПК УкраиныПутин присвоил имя Гудкова 155-й бригаде морской пехоты

днепропетровская область

сумская область

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, днепропетровская область, сумская область, новые регионы россии, потери всу