Орджоникидзе под Феодосией отбили от огня – горит 4 гектара сухостоя

Орджоникидзе под Феодосией отбили от огня – горит 4 гектара сухостоя

2025-08-07T18:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар вспыхнул в поселке городского типа Орджоникидзе под Феодосией. Огонь охватил четыре гектара сухой растительности, сообщили в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что на месте работают 111 специалистов и 19 единиц техники. В том числе задействованы силы и средства МЧС России и МЧС Крыма, горная поисково-спасательная часть Специализированного отряда, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым, техника феодосийской администрации.Накануне сухостой загорелся в районе Генуэзской крепости в Судаке. К моменту прибытия спасателей площадь открытого горения по кромке составляла 250 квадратных метров. Огонь потушили на двух тысячах "квадратов".В пятницу в Крыму прогнозируется усиление ветра до 22 м/с при сохранении жаркой погоды, в таких условиях повышаются риски распространения пожаров на большие площади. Об этом предупредил замначальника Главного управления МЧС России по республике Игорь Скуртул.Как сообщалось, в Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа на 21 день. Введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа причина пожара возле крепости в СудакеБольше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режимаНа Крым идет непогода - объявлено штормовое предупреждение

