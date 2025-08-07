Рейтинг@Mail.ru
Орджоникидзе под Феодосией отбили от огня – горит 4 гектара сухостоя
Орджоникидзе под Феодосией отбили от огня – горит 4 гектара сухостоя
Орджоникидзе под Феодосией отбили от огня – горит 4 гектара сухостоя - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Орджоникидзе под Феодосией отбили от огня – горит 4 гектара сухостоя
Крупный ландшафтный пожар вспыхнул в поселке городского типа Орджоникидзе под Феодосией. Огонь охватил четыре гектара сухой растительности, сообщили в... РИА Новости Крым, 07.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар вспыхнул в поселке городского типа Орджоникидзе под Феодосией. Огонь охватил четыре гектара сухой растительности, сообщили в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что на месте работают 111 специалистов и 19 единиц техники. В том числе задействованы силы и средства МЧС России и МЧС Крыма, горная поисково-спасательная часть Специализированного отряда, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым, техника феодосийской администрации.Накануне сухостой загорелся в районе Генуэзской крепости в Судаке. К моменту прибытия спасателей площадь открытого горения по кромке составляла 250 квадратных метров. Огонь потушили на двух тысячах "квадратов".В пятницу в Крыму прогнозируется усиление ветра до 22 м/с при сохранении жаркой погоды, в таких условиях повышаются риски распространения пожаров на большие площади. Об этом предупредил замначальника Главного управления МЧС России по республике Игорь Скуртул.Как сообщалось, в Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа на 21 день. Введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа причина пожара возле крепости в СудакеБольше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режимаНа Крым идет непогода - объявлено штормовое предупреждение
Новости
Орджоникидзе под Феодосией отбили от огня – горит 4 гектара сухостоя

18:53 07.08.2025 (обновлено: 19:03 07.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар вспыхнул в поселке городского типа Орджоникидзе под Феодосией. Огонь охватил четыре гектара сухой растительности, сообщили в республиканском главке МЧС России.
"Предварительная площадь – 4 га. Из-за сухой, жаркой и ветренной погоды наращивается группировка для недопущения распространения огня на населенный пункт. Благодаря слаженным усилиям, угроза была отбита", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают 111 специалистов и 19 единиц техники. В том числе задействованы силы и средства МЧС России и МЧС Крыма, горная поисково-спасательная часть Специализированного отряда, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым, техника феодосийской администрации.
Накануне сухостой загорелся в районе Генуэзской крепости в Судаке. К моменту прибытия спасателей площадь открытого горения по кромке составляла 250 квадратных метров. Огонь потушили на двух тысячах "квадратов".
В пятницу в Крыму прогнозируется усиление ветра до 22 м/с при сохранении жаркой погоды, в таких условиях повышаются риски распространения пожаров на большие площади. Об этом предупредил замначальника Главного управления МЧС России по республике Игорь Скуртул.
Как сообщалось, в Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа на 21 день. Введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.
