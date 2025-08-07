https://crimea.ria.ru/20250807/ordzhonikidze-pod-feodosiey-otbili-ot-ognya--gorit-4-gektara-sukhostoya-1148566045.html
Орджоникидзе под Феодосией отбили от огня – горит 4 гектара сухостоя
Орджоникидзе под Феодосией отбили от огня – горит 4 гектара сухостоя - РИА Новости Крым, 07.08.2025
Орджоникидзе под Феодосией отбили от огня – горит 4 гектара сухостоя
Крупный ландшафтный пожар вспыхнул в поселке городского типа Орджоникидзе под Феодосией. Огонь охватил четыре гектара сухой растительности, сообщили в... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T18:53
2025-08-07T18:53
2025-08-07T19:03
крым
феодосия
орджоникидзе
пожар
происшествия
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
природа
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148400218_0:1:1249:704_1920x0_80_0_0_8ba03fd170ac769cf2953a6629f5c129.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар вспыхнул в поселке городского типа Орджоникидзе под Феодосией. Огонь охватил четыре гектара сухой растительности, сообщили в республиканском главке МЧС России.Отмечается, что на месте работают 111 специалистов и 19 единиц техники. В том числе задействованы силы и средства МЧС России и МЧС Крыма, горная поисково-спасательная часть Специализированного отряда, аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым, техника феодосийской администрации.Накануне сухостой загорелся в районе Генуэзской крепости в Судаке. К моменту прибытия спасателей площадь открытого горения по кромке составляла 250 квадратных метров. Огонь потушили на двух тысячах "квадратов".В пятницу в Крыму прогнозируется усиление ветра до 22 м/с при сохранении жаркой погоды, в таких условиях повышаются риски распространения пожаров на большие площади. Об этом предупредил замначальника Главного управления МЧС России по республике Игорь Скуртул.Как сообщалось, в Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа на 21 день. Введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названа причина пожара возле крепости в СудакеБольше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режимаНа Крым идет непогода - объявлено штормовое предупреждение
крым
феодосия
орджоникидзе
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/01/1148400218_155:0:1094:704_1920x0_80_0_0_f3ff77a9d42a17a6075c601d0d0e229b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, феодосия, орджоникидзе, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, природа, экология
Орджоникидзе под Феодосией отбили от огня – горит 4 гектара сухостоя
В Феодосии горит четыре гектара сухой растительности – Орджоникидзе отбили от огня
18:53 07.08.2025 (обновлено: 19:03 07.08.2025)