https://crimea.ria.ru/20250807/na-krym-idet-nepogoda---obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-1148552856.html
На Крым идет непогода - объявлено штормовое предупреждение
На Крым идет непогода - объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 07.08.2025
На Крым идет непогода - объявлено штормовое предупреждение
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T12:23
2025-08-07T12:23
2025-08-07T12:26
штормовое предупреждение
погода
погода в крыму
крымская погода
крым
гу мчс рф по республике крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142028086_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bd8414dcb912f96a0c31c7c21b2b0d93.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.Ранее сообщалось, что в четверг и пятницу на полуострове снова ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью +18...+25 градусов, днем +32...+37.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250807/moschnaya-magnitnaya-burya-obrushitsya-na-zemlyu-v-pyatnitsu-1148549038.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142028086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c7af9d49f53d5096fc1a76a405501c46.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штормовое предупреждение, погода, погода в крыму, крымская погода, крым, гу мчс рф по республике крым, новости крыма
На Крым идет непогода - объявлено штормовое предупреждение
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
12:23 07.08.2025 (обновлено: 12:26 07.08.2025)