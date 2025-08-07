Рейтинг@Mail.ru
На Крым идет непогода - объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 07.08.2025
На Крым идет непогода - объявлено штормовое предупреждение
На Крым идет непогода - объявлено штормовое предупреждение - РИА Новости Крым, 07.08.2025
На Крым идет непогода - объявлено штормовое предупреждение
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T12:23
2025-08-07T12:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.Ранее сообщалось, что в четверг и пятницу на полуострове снова ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью +18...+25 градусов, днем +32...+37.
На Крым идет непогода - объявлено штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра

12:23 07.08.2025 (обновлено: 12:26 07.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РК.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 8 августа в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 17-22 м/с", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в четверг и пятницу на полуострове снова ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью +18...+25 градусов, днем +32...+37.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
