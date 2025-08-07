https://crimea.ria.ru/20250807/v-krymu-predupredili-o-riske-krupnykh-pozharov-iz-za-usileniya-vetra-1148556578.html
В Крыму предупредили о риске крупных пожаров из-за усиления ветра
В Крыму предупредили о риске крупных пожаров из-за усиления ветра
В Крыму прогнозируется усиление ветра до 22 м/с при сохранении жаркой погоды, в таких условиях повышаются риски распространения пожаров на большие площади. Об... РИА Новости Крым, 07.08.2025
2025-08-07T13:35
2025-08-07T13:35
2025-08-07T13:35
пожарная безопасность
пожароопасный сезон в крыму
крым
новости крыма
игорь скуртул
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Крыму прогнозируется усиление ветра до 22 м/с при сохранении жаркой погоды, в таких условиях повышаются риски распространения пожаров на большие площади. Об этом предупредил замначальника Главного управления МЧС России по республике Игорь Скуртул.На территории Крыма строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Нарушителям режима грозят штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Как сообщалось, в Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа на 21 день. Введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов Названа причина пожара возле крепости в Судаке Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режима
крым
Новости
ru-RU
