В Крыму предупредили о риске крупных пожаров из-за усиления ветра - РИА Новости Крым, 07.08.2025
В Крыму предупредили о риске крупных пожаров из-за усиления ветра
2025-08-07T13:35
2025-08-07T13:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Крыму прогнозируется усиление ветра до 22 м/с при сохранении жаркой погоды, в таких условиях повышаются риски распространения пожаров на большие площади. Об этом предупредил замначальника Главного управления МЧС России по республике Игорь Скуртул.На территории Крыма строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Нарушителям режима грозят штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.Как сообщалось, в Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа на 21 день. Введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заповедники Крыма: как попасть и что меняют для туристов Названа причина пожара возле крепости в Судаке Больше 700 крымчан оштрафовали за нарушение противопожарного режима
В Крыму предупредили о риске крупных пожаров из-за усиления ветра

13:35 07.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. В Крыму прогнозируется усиление ветра до 22 м/с при сохранении жаркой погоды, в таких условиях повышаются риски распространения пожаров на большие площади. Об этом предупредил замначальника Главного управления МЧС России по республике Игорь Скуртул.
"В Республике Крым действует чрезвычайная пожарная опасность. Также по данным Крымского гидрометцентра, 8 августа прогнозируется усиление ветра до 22 м/с. В этой связи возрастает риск распространения пожаров на большие площади", - сказал замглавы ведомства.
На территории Крыма строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Нарушителям режима грозят штрафы от 10 тысяч до 800 тысяч рублей.
Как сообщалось, в Крыму продлили запрет на посещение лесов с 6 августа на 21 день. Введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведение всех видов работ, за исключением работ, связанных с лесоохраной.
