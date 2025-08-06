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Симферополь и Брянск связал новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Симферополь и Брянск связал новый автобусный маршрут
Симферополь и Брянск связал новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Симферополь и Брянск связал новый автобусный маршрут
Из Симферополя в Брянск запущен новый межрегиональный автобусный маршрут. Об этом сообщили в республиканском минтрансе. РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T20:49
2025-08-06T21:24
крым
автобусное сообщение
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Из Симферополя в Брянск запущен новый межрегиональный автобусный маршрут. Об этом сообщили в республиканском минтрансе.Отмечается, что автобус будет следовать через день с автовокзала Симферополя. Время отправления – 04:20. В Брянск он будет прибывать на следующий день в 13:30. Отправляться в рейс в Крым автобус будет с автостанции Брянска в 14:00. Прибывать в крымскую столицу на следующий в 22:00.Автобус проезжает Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Волноваху, Донецк, Белгород, Курск, Орел, Брянск.В конце июня в Евпаторию из Алчевска Луганской Народной Республики начал курсировать автобус. Ранее в Крым возобновили сезонный автобусный рейс из Санкт-Петербурга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый автобусный маршрут свяжет Крым с Краснодарским краемМежду Крымом и Запорожской областью запустили еще один автобусВ Крым через ДНР - из Московской области запустят транзитный автобус
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РИА Новости Крым
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крым, автобусное сообщение, брянск, транспорт, общественный транспорт, логистика, новости крыма, минтранс крыма, общество
Симферополь и Брянск связал новый автобусный маршрут

Из Симферополя в Брянск запустили новый автобусный маршрут - минтранс Крыма

20:49 06.08.2025 (обновлено: 21:24 06.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтовокзал Симферополь
Автовокзал Симферополь - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Из Симферополя в Брянск запущен новый межрегиональный автобусный маршрут. Об этом сообщили в республиканском минтрансе.
Отмечается, что автобус будет следовать через день с автовокзала Симферополя. Время отправления – 04:20. В Брянск он будет прибывать на следующий день в 13:30.
Отправляться в рейс в Крым автобус будет с автостанции Брянска в 14:00. Прибывать в крымскую столицу на следующий в 22:00.
Автобус проезжает Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Волноваху, Донецк, Белгород, Курск, Орел, Брянск.
"Для осуществления перевозки пассажиров предоставляется комфортабельный автобус марки King Long на 49 мест, оснащенный системой кондиционирования. Стоимость билета по маршруту Симферополь – Брянск составляет 6500 рублей", - уточнили в минтрансе.
В конце июня в Евпаторию из Алчевска Луганской Народной Республики начал курсировать автобус. Ранее в Крым возобновили сезонный автобусный рейс из Санкт-Петербурга.
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КрымАвтобусное сообщениеБрянскТранспортОбщественный транспортЛогистикаНовости КрымаМинтранс КрымаОбщество
 
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