https://crimea.ria.ru/20250806/simferopol-i-bryansk-svyazal-novyy-avtobusnyy-marshrut-1148541835.html

Симферополь и Брянск связал новый автобусный маршрут

Симферополь и Брянск связал новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Симферополь и Брянск связал новый автобусный маршрут

Из Симферополя в Брянск запущен новый межрегиональный автобусный маршрут. Об этом сообщили в республиканском минтрансе. РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T20:49

2025-08-06T20:49

2025-08-06T21:24

крым

автобусное сообщение

брянск

транспорт

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минтранс крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Из Симферополя в Брянск запущен новый межрегиональный автобусный маршрут. Об этом сообщили в республиканском минтрансе.Отмечается, что автобус будет следовать через день с автовокзала Симферополя. Время отправления – 04:20. В Брянск он будет прибывать на следующий день в 13:30. Отправляться в рейс в Крым автобус будет с автостанции Брянска в 14:00. Прибывать в крымскую столицу на следующий в 22:00.Автобус проезжает Джанкой, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Волноваху, Донецк, Белгород, Курск, Орел, Брянск.В конце июня в Евпаторию из Алчевска Луганской Народной Республики начал курсировать автобус. Ранее в Крым возобновили сезонный автобусный рейс из Санкт-Петербурга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый автобусный маршрут свяжет Крым с Краснодарским краемМежду Крымом и Запорожской областью запустили еще один автобусВ Крым через ДНР - из Московской области запустят транзитный автобус

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брянск

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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