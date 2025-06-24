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В Евпаторию из Алчевска в ЛНР запустили автобус

В Евпаторию из Алчевска в ЛНР запустили автобус - РИА Новости Крым, 24.06.2025

В Евпаторию из Алчевска в ЛНР запустили автобус

В Евпаторию из Алчевска Луганской Народной Республики начал курсировать автобус. Об этом сказано в Telegram-канале правительства Республики Крым. РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T17:48

2025-06-24T17:48

2025-06-24T17:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Евпаторию из Алчевска Луганской Народной Республики начал курсировать автобус. Об этом сказано в Telegram-канале правительства Республики Крым.Он будет следовать через Симферополь, Судак, Феодосию, Красный Луч и Луганск. Для перевозки пассажиров используется комфортабельный автобус на 49 мест, уточнили специалисты."Из Евпатории автобус отправляется в 14:15 и в 9:45 следующего дня он прибывает в Алчевск. И в обратном направлении: из Алчевска в 13:00 с прибытием в 10:00 в Евпаторию на следующий день", – уточнили в республиканском правительстве.Ранее сообщалось, что в Крым возобновили сезонный автобусный рейс из Санкт-Петербурга. Из Симферополя автобус отправляется по понедельникам в 19:00 и прибывает в Санкт-Петербург в среду в 08:00. Кроме того, не позднее 25 августа этого года из Московской области в Крым с остановкой в Макеевке и Мариуполе запустят новый маршрут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршрутыРеверсивное движение вводят на двух мостах трассы Симферополь – ДжанкойВ России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублей

новые регионы россии

луганская народная республика (лнр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, транспорт, новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), крым, автобус, новости крыма