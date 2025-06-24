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В Евпаторию из Алчевска в ЛНР запустили автобус - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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В Евпаторию из Алчевска в ЛНР запустили автобус
В Евпаторию из Алчевска в ЛНР запустили автобус - РИА Новости Крым, 24.06.2025
В Евпаторию из Алчевска в ЛНР запустили автобус
В Евпаторию из Алчевска Луганской Народной Республики начал курсировать автобус. Об этом сказано в Telegram-канале правительства Республики Крым. РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T17:48
2025-06-24T17:48
новости
транспорт
новые регионы россии
луганская народная республика (лнр)
крым
автобус
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Евпаторию из Алчевска Луганской Народной Республики начал курсировать автобус. Об этом сказано в Telegram-канале правительства Республики Крым.Он будет следовать через Симферополь, Судак, Феодосию, Красный Луч и Луганск. Для перевозки пассажиров используется комфортабельный автобус на 49 мест, уточнили специалисты."Из Евпатории автобус отправляется в 14:15 и в 9:45 следующего дня он прибывает в Алчевск. И в обратном направлении: из Алчевска в 13:00 с прибытием в 10:00 в Евпаторию на следующий день", – уточнили в республиканском правительстве.Ранее сообщалось, что в Крым возобновили сезонный автобусный рейс из Санкт-Петербурга. Из Симферополя автобус отправляется по понедельникам в 19:00 и прибывает в Санкт-Петербург в среду в 08:00. Кроме того, не позднее 25 августа этого года из Московской области в Крым с остановкой в Макеевке и Мариуполе запустят новый маршрут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршрутыРеверсивное движение вводят на двух мостах трассы Симферополь – ДжанкойВ России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублей
новые регионы россии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, транспорт, новые регионы россии, луганская народная республика (лнр), крым, автобус, новости крыма
В Евпаторию из Алчевска в ЛНР запустили автобус

Между Евпаторией и Алчевском в ЛНР начал курсировать автобус

17:48 24.06.2025
 
Между Евпаторией и Алчевском в ЛНР начал курсировать автобус
Между Евпаторией и Алчевском в ЛНР начал курсировать автобус
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Евпаторию из Алчевска Луганской Народной Республики начал курсировать автобус. Об этом сказано в Telegram-канале правительства Республики Крым.
"Между Евпаторией и городом Алчевск в ЛНР начал курсировать автобус", – сказано в сообщении.
Он будет следовать через Симферополь, Судак, Феодосию, Красный Луч и Луганск. Для перевозки пассажиров используется комфортабельный автобус на 49 мест, уточнили специалисты.
"Из Евпатории автобус отправляется в 14:15 и в 9:45 следующего дня он прибывает в Алчевск. И в обратном направлении: из Алчевска в 13:00 с прибытием в 10:00 в Евпаторию на следующий день", – уточнили в республиканском правительстве.
Ранее сообщалось, что в Крым возобновили сезонный автобусный рейс из Санкт-Петербурга. Из Симферополя автобус отправляется по понедельникам в 19:00 и прибывает в Санкт-Петербург в среду в 08:00. Кроме того, не позднее 25 августа этого года из Московской области в Крым с остановкой в Макеевке и Мариуполе запустят новый маршрут.
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НовостиТранспортНовые регионы РоссииЛуганская Народная Республика (ЛНР)КрымАвтобусНовости Крыма
 
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