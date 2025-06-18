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Реверсивное движение вводят на двух мостах трассы Симферополь – Джанкой
Реверсивное движение вводят на двух мостах трассы Симферополь – Джанкой - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Реверсивное движение вводят на двух мостах трассы Симферополь – Джанкой
На мостовых сооружениях автодороги Р-280 "Новороссия" в Джанкойском районе Крыма вводится реверсивный режим движения. Об этом предупредили в пресс-службе Упрдор РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T12:00
2025-06-18T12:00
2025-06-18T11:56
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. На мостовых сооружениях автодороги Р-280 "Новороссия" в Джанкойском районе Крыма вводится реверсивный режим движения. Об этом предупредили в пресс-службе Упрдор "Тамань".Уточняется, что мера вводится в районе населенных пунктов Краснодольное и Знаменка. На указанных участках автодороги работает светофор и организована временная схема дорожного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублейСтране нужны авто на альтернативных видах топлива – МишустинВ Крыму за деньги нацпроекта отремонтируют мост
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, россия, дороги крыма, дороги, ограничение движения
Реверсивное движение вводят на двух мостах трассы Симферополь – Джанкой
На двух мостах трассы Р-280 "Новороссия" в Крыму с 18 июня вводится реверсивное движение