https://crimea.ria.ru/20250618/reversivnoe-dvizhenie-vvodyat-na-dvukh-mostakh-trassy-simferopol--dzhankoy--1147311797.html

Реверсивное движение вводят на двух мостах трассы Симферополь – Джанкой

Реверсивное движение вводят на двух мостах трассы Симферополь – Джанкой - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Реверсивное движение вводят на двух мостах трассы Симферополь – Джанкой

На мостовых сооружениях автодороги Р-280 "Новороссия" в Джанкойском районе Крыма вводится реверсивный режим движения. Об этом предупредили в пресс-службе Упрдор РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T12:00

2025-06-18T12:00

2025-06-18T11:56

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

россия

дороги крыма

дороги

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. На мостовых сооружениях автодороги Р-280 "Новороссия" в Джанкойском районе Крыма вводится реверсивный режим движения. Об этом предупредили в пресс-службе Упрдор "Тамань".Уточняется, что мера вводится в районе населенных пунктов Краснодольное и Знаменка. На указанных участках автодороги работает светофор и организована временная схема дорожного движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублейСтране нужны авто на альтернативных видах топлива – МишустинВ Крыму за деньги нацпроекта отремонтируют мост

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, россия, дороги крыма, дороги, ограничение движения