https://crimea.ria.ru/20250617/strane-nuzhny-avto-na-alternativnykh-vidakh-topliva--mishustin-1147294767.html

Стране нужны авто на альтернативных видах топлива – Мишустин

Стране нужны авто на альтернативных видах топлива – Мишустин - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Стране нужны авто на альтернативных видах топлива – Мишустин

Для укрепления технологического суверенитета Российской Федерации необходимо увеличить производство автомобилей, работающих в том числе на альтернативных видах... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T19:10

2025-06-17T19:10

2025-06-17T19:10

михаил мишустин

правительство россии

новости

автомобиль

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Для укрепления технологического суверенитета Российской Федерации необходимо увеличить производство автомобилей, работающих в том числе на альтернативных видах топлива. Об этом в ходе стратегической сессии по вопросам развития транспортной инфраструктуры заявил вице-премьер России Михаил Мишустин.Кроме того, по словам Мишустина, важно строить комфортные заправочные станции, зарядные комплексы, а также уделять внимание внедрению беспилотных автомобилей, созданию необходимой инфраструктуры.Ранее сообщалось, что за 2025 – 2030 годы в России планируется построить и реконструировать более 1,9 тысячи километров федеральных и 1,7 тысячи километров региональных дорог, построить и реконструировать более 3,7 тысячи километров автомобильных магистралей, в том числе на новых территориях. Это предусмотрено шестилетним планом дорожной деятельности. Ремонт и реконструкция дорог, отмечают в правительстве, станет основным инструментом реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублейКак ремонтируют самый живописный серпантин в КрымуВ Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство россии, новости, автомобиль, транспорт