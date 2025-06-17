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Стране нужны авто на альтернативных видах топлива – Мишустин - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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Стране нужны авто на альтернативных видах топлива – Мишустин
Стране нужны авто на альтернативных видах топлива – Мишустин - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Стране нужны авто на альтернативных видах топлива – Мишустин
Для укрепления технологического суверенитета Российской Федерации необходимо увеличить производство автомобилей, работающих в том числе на альтернативных видах... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T19:10
2025-06-17T19:10
михаил мишустин
правительство россии
новости
автомобиль
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Для укрепления технологического суверенитета Российской Федерации необходимо увеличить производство автомобилей, работающих в том числе на альтернативных видах топлива. Об этом в ходе стратегической сессии по вопросам развития транспортной инфраструктуры заявил вице-премьер России Михаил Мишустин.Кроме того, по словам Мишустина, важно строить комфортные заправочные станции, зарядные комплексы, а также уделять внимание внедрению беспилотных автомобилей, созданию необходимой инфраструктуры.Ранее сообщалось, что за 2025 – 2030 годы в России планируется построить и реконструировать более 1,9 тысячи километров федеральных и 1,7 тысячи километров региональных дорог, построить и реконструировать более 3,7 тысячи километров автомобильных магистралей, в том числе на новых территориях. Это предусмотрено шестилетним планом дорожной деятельности. Ремонт и реконструкция дорог, отмечают в правительстве, станет основным инструментом реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублейКак ремонтируют самый живописный серпантин в КрымуВ Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году
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михаил мишустин, правительство россии, новости, автомобиль, транспорт
Стране нужны авто на альтернативных видах топлива – Мишустин

Мишустин отметил необходимость увеличения выпуска автомобилей на альтернативном топливе

19:10 17.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУправление автомобилем
Управление автомобилем - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Для укрепления технологического суверенитета Российской Федерации необходимо увеличить производство автомобилей, работающих в том числе на альтернативных видах топлива. Об этом в ходе стратегической сессии по вопросам развития транспортной инфраструктуры заявил вице-премьер России Михаил Мишустин.

"Для укрепления технологического суверенитета важно расширять промышленную мощность, увеличивать выпуск отечественного транспорта, в том числе работающего на альтернативных видах топлива, электричестве, на сжатом и сжиженном газе", – сказал он.

Кроме того, по словам Мишустина, важно строить комфортные заправочные станции, зарядные комплексы, а также уделять внимание внедрению беспилотных автомобилей, созданию необходимой инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что за 2025 – 2030 годы в России планируется построить и реконструировать более 1,9 тысячи километров федеральных и 1,7 тысячи километров региональных дорог, построить и реконструировать более 3,7 тысячи километров автомобильных магистралей, в том числе на новых территориях. Это предусмотрено шестилетним планом дорожной деятельности. Ремонт и реконструкция дорог, отмечают в правительстве, станет основным инструментом реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
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Михаил МишустинПравительство РоссииНовостиАвтомобильТранспорт
 
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