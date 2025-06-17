https://crimea.ria.ru/20250617/v-rossii-na-razvitie-transportnoy-infrastruktury-vydelyat-9-trln-rubley-1147294601.html

В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублей

В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублей - РИА Новости Крым, 17.06.2025

В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублей

На реализацию нацпроектов, направленных на поддержку развития российской транспортной инфраструктуры, предусмотрено более 9 триллионов рублей. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T18:28

2025-06-17T18:28

2025-06-17T18:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. На реализацию нацпроектов, направленных на поддержку развития российской транспортной инфраструктуры, предусмотрено более 9 триллионов рублей. Об этом в ходе стратегической сессии по вопросам развития транспортной инфраструктуры сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.Из-за санкций Россия перестраивает основные маршруты движения товаров и развивает новые транспортные коридоры.По словам Мишустина, транспортную систему в России необходимо организовать так, чтобы люди добирались до места назначения с комфортом, быстро и безопасно.Ранее сообщалось, что за 2025 – 2030 годы в России планируется построить и реконструировать более 1,9 тысячи километров федеральных и 1,7 тысячи километров региональных дорог, построить и реконструировать более 3,7 тысячи километров автомобильных магистралей, в том числе на новых территориях. Это предусмотрено шестилетним планом дорожной деятельности. Ремонт и реконструкция дорог, отмечают в правительстве, станет основным инструментом реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ремонтируют самый живописный серпантин в КрымуВ Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году"Евпатория" на старте: новое судно-комета будет работать в Черном море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, правительство россии, транспорт, инфраструктура, россия