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В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублей - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублей
В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублей - РИА Новости Крым, 17.06.2025
В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублей
На реализацию нацпроектов, направленных на поддержку развития российской транспортной инфраструктуры, предусмотрено более 9 триллионов рублей. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T18:28
2025-06-17T18:28
новости
правительство россии
транспорт
инфраструктура
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. На реализацию нацпроектов, направленных на поддержку развития российской транспортной инфраструктуры, предусмотрено более 9 триллионов рублей. Об этом в ходе стратегической сессии по вопросам развития транспортной инфраструктуры сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.Из-за санкций Россия перестраивает основные маршруты движения товаров и развивает новые транспортные коридоры.По словам Мишустина, транспортную систему в России необходимо организовать так, чтобы люди добирались до места назначения с комфортом, быстро и безопасно.Ранее сообщалось, что за 2025 – 2030 годы в России планируется построить и реконструировать более 1,9 тысячи километров федеральных и 1,7 тысячи километров региональных дорог, построить и реконструировать более 3,7 тысячи километров автомобильных магистралей, в том числе на новых территориях. Это предусмотрено шестилетним планом дорожной деятельности. Ремонт и реконструкция дорог, отмечают в правительстве, станет основным инструментом реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как ремонтируют самый живописный серпантин в КрымуВ Севастополе отремонтируют 100 дорог по нацпроекту в этом году"Евпатория" на старте: новое судно-комета будет работать в Черном море
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новости, правительство россии, транспорт, инфраструктура, россия
В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублей

В России на развитие транспортной инфраструктуры предусмотрено свыше 9 триллионов рублей

18:28 17.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог в Херсонской области
Строительство дорог в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. На реализацию нацпроектов, направленных на поддержку развития российской транспортной инфраструктуры, предусмотрено более 9 триллионов рублей. Об этом в ходе стратегической сессии по вопросам развития транспортной инфраструктуры сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Поддержка развития транспортной инфраструктуры включена в 2 профильных нацпроекта – "Эффективная транспортная система" и "Инфраструктура для жизни". На их реализацию в бюджете предусмотрено более 9 триллионов рублей", – сказано в сообщении.

Из-за санкций Россия перестраивает основные маршруты движения товаров и развивает новые транспортные коридоры.
По словам Мишустина, транспортную систему в России необходимо организовать так, чтобы люди добирались до места назначения с комфортом, быстро и безопасно.
Ранее сообщалось, что за 2025 – 2030 годы в России планируется построить и реконструировать более 1,9 тысячи километров федеральных и 1,7 тысячи километров региональных дорог, построить и реконструировать более 3,7 тысячи километров автомобильных магистралей, в том числе на новых территориях. Это предусмотрено шестилетним планом дорожной деятельности. Ремонт и реконструкция дорог, отмечают в правительстве, станет основным инструментом реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
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