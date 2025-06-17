В России на развитие транспортной инфраструктуры выделят 9 трлн рублей
В России на развитие транспортной инфраструктуры предусмотрено свыше 9 триллионов рублей
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство дорог в Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. На реализацию нацпроектов, направленных на поддержку развития российской транспортной инфраструктуры, предусмотрено более 9 триллионов рублей. Об этом в ходе стратегической сессии по вопросам развития транспортной инфраструктуры сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"Поддержка развития транспортной инфраструктуры включена в 2 профильных нацпроекта – "Эффективная транспортная система" и "Инфраструктура для жизни". На их реализацию в бюджете предусмотрено более 9 триллионов рублей", – сказано в сообщении.
Из-за санкций Россия перестраивает основные маршруты движения товаров и развивает новые транспортные коридоры.
По словам Мишустина, транспортную систему в России необходимо организовать так, чтобы люди добирались до места назначения с комфортом, быстро и безопасно.
Ранее сообщалось, что за 2025 – 2030 годы в России планируется построить и реконструировать более 1,9 тысячи километров федеральных и 1,7 тысячи километров региональных дорог, построить и реконструировать более 3,7 тысячи километров автомобильных магистралей, в том числе на новых территориях. Это предусмотрено шестилетним планом дорожной деятельности. Ремонт и реконструкция дорог, отмечают в правительстве, станет основным инструментом реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
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