https://crimea.ria.ru/20250612/v-krymu-za-dengi-natsproekta-otremontiruyut-most-1147168059.html

В Крыму за деньги нацпроекта отремонтируют мост

В Крыму за деньги нацпроекта отремонтируют мост - РИА Новости Крым, 12.06.2025

В Крыму за деньги нацпроекта отремонтируют мост

В Бахчисарайском районе Крыма будет отремонтирован мост, который ведет из села Тополи в Севастьяновку. Об этом сообщили в правительстве республики. РИА Новости Крым, 12.06.2025

2025-06-12T21:27

2025-06-12T21:27

2025-06-12T21:06

крым

нацпроекты в крыму

ремонт дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

ремонт и строительство дорог

бахчисарайский район

новости крыма

национальный проект "инфраструктура для жизни"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/0c/1147167948_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_dd5101d317f82e0c53cfd14762e14026.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма будет отремонтирован мост, который ведет из села Тополи в Севастьяновку. Об этом сообщили в правительстве республики.Отмечается, что работы выполнят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Кроме того, в ближайшие два года в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 20 мостовых сооружений, добавили в правительстве.Ремонт выполняется с использованием современного оборудования и высококачественных материалов, что гарантирует долговечность и безопасность дорог, заключили власти Крыма.В мае на правительственном портале республики появилось с распоряжение, согласно которому в Крыму до конца 2026 года должны отремонтировать три мостовых перехода. Общая стоимость работ по трем объектам превысит 745,5 млн рублей.Уточняется, что речь идет о мостовом переходе, расположенном на 61-ом километре автодороги Алушта – Судак – Феодосия. Стоимость работ на этом объекте составит почти 360,7 млн рублей.Два других распоряжения определяют подрядчиков для ремонта моста через реку Демержи на автомобильной дороге Симферополь – Алушта – Ялта с ценой контракта 281,7 млн рублей и мостового перехода на девятом километре дороги Уютное –Чкалово за 103,6 млн рублей.Предельный срок производства работ по всем трем объектам - 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт и строительство дорог, бахчисарайский район, новости крыма, национальный проект "инфраструктура для жизни"