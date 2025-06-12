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В Крыму за деньги нацпроекта отремонтируют мост - РИА Новости Крым, 12.06.2025
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Нацпроекты в Крыму
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В Крыму за деньги нацпроекта отремонтируют мост
В Крыму за деньги нацпроекта отремонтируют мост - РИА Новости Крым, 12.06.2025
В Крыму за деньги нацпроекта отремонтируют мост
В Бахчисарайском районе Крыма будет отремонтирован мост, который ведет из села Тополи в Севастьяновку. Об этом сообщили в правительстве республики. РИА Новости Крым, 12.06.2025
2025-06-12T21:27
2025-06-12T21:06
крым
нацпроекты в крыму
ремонт дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт и строительство дорог
бахчисарайский район
новости крыма
национальный проект "инфраструктура для жизни"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма будет отремонтирован мост, который ведет из села Тополи в Севастьяновку. Об этом сообщили в правительстве республики.Отмечается, что работы выполнят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".Кроме того, в ближайшие два года в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 20 мостовых сооружений, добавили в правительстве.Ремонт выполняется с использованием современного оборудования и высококачественных материалов, что гарантирует долговечность и безопасность дорог, заключили власти Крыма.В мае на правительственном портале республики появилось с распоряжение, согласно которому в Крыму до конца 2026 года должны отремонтировать три мостовых перехода. Общая стоимость работ по трем объектам превысит 745,5 млн рублей.Уточняется, что речь идет о мостовом переходе, расположенном на 61-ом километре автодороги Алушта – Судак – Феодосия. Стоимость работ на этом объекте составит почти 360,7 млн рублей.Два других распоряжения определяют подрядчиков для ремонта моста через реку Демержи на автомобильной дороге Симферополь – Алушта – Ялта с ценой контракта 281,7 млн рублей и мостового перехода на девятом километре дороги Уютное –Чкалово за 103,6 млн рублей.Предельный срок производства работ по всем трем объектам - 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, ремонт дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт и строительство дорог, бахчисарайский район, новости крыма, национальный проект "инфраструктура для жизни"
В Крыму за деньги нацпроекта отремонтируют мост

В Бахчисарайском районе Крыма отремонтируют мост Тополи – Севастьяновка

21:27 12.06.2025
 
© Правительство Республик КрымВ Крыму отремонтируют мост Тополи-Севастьяновка
В Крыму отремонтируют мост Тополи-Севастьяновка
© Правительство Республик Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. В Бахчисарайском районе Крыма будет отремонтирован мост, который ведет из села Тополи в Севастьяновку. Об этом сообщили в правительстве республики.
Отмечается, что работы выполнят в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Протяженность моста — 500 погонных метров. На объекте будут проведены работы по укреплению опор, замене поврежденных балок и усовершенствованию системы водоотведения. Кроме того, будут установлены новые барьерные и перильные ограждения, а также обустроены тротуары", - уточнили власти.
Кроме того, в ближайшие два года в рамках нацпроекта планируется отремонтировать 20 мостовых сооружений, добавили в правительстве.
"В Крыму ведется ремонт дорог, проходящих по сельским территориям. Ключевыми объектами ремонта являются участки Войково — Красногвардейское, Новоселовское — Саки (20 км), Азовское – Нижнегорский (8 км)". - сказано в сообщении.
Ремонт выполняется с использованием современного оборудования и высококачественных материалов, что гарантирует долговечность и безопасность дорог, заключили власти Крыма.
В мае на правительственном портале республики появилось с распоряжение, согласно которому в Крыму до конца 2026 года должны отремонтировать три мостовых перехода. Общая стоимость работ по трем объектам превысит 745,5 млн рублей.
Уточняется, что речь идет о мостовом переходе, расположенном на 61-ом километре автодороги Алушта – Судак – Феодосия. Стоимость работ на этом объекте составит почти 360,7 млн рублей.
Два других распоряжения определяют подрядчиков для ремонта моста через реку Демержи на автомобильной дороге Симферополь – Алушта – Ялта с ценой контракта 281,7 млн рублей и мостового перехода на девятом километре дороги Уютное –Чкалово за 103,6 млн рублей.
Предельный срок производства работ по всем трем объектам - 1 декабря 2026 года. Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Нацпроекты в КрымуКрымРемонт дорогРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт и строительство дорогБахчисарайский районНовости КрымаНациональный проект "Инфраструктура для жизни"
 
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