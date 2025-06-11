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Возобновлен сезонный автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Крым
Возобновлен сезонный автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Крым - РИА Новости Крым, 11.06.2025
Возобновлен сезонный автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Крым
Движение сезонного межрегионального автобусного маршрута "Симферополь – Санкт-Петербург" возобновилось. Об этом сообщили в правительстве республики. РИА Новости Крым, 11.06.2025
2025-06-11T20:11
2025-06-11T20:11
2025-06-11T20:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Движение сезонного межрегионального автобусного маршрута "Симферополь – Санкт-Петербург" возобновилось. Об этом сообщили в правительстве республики.В правительстве Крыма пояснили, что автобус следует через Краснодар.Из Симферополя автобус отправляется по понедельникам в 19:00 и прибывает в Санкт-Петербург в среду в 08:00.Обратный рейс – по субботам в 07:00, прибытие в столицу Крыма в воскресенье в 21:10.Ранее сообщалось, что на три маршрута планируется увеличить автобусное сообщение между Херсонской областью и Крымским полуостровом. Это автобусы между Евпаторией и Геническом, Скадовском и Симферополем, Скадовском и Севастополем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму встретили 20-миллионного пассажира поезда "Таврия" В Крым через ДНР - из Московской области запустят транзитный автобусВ Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршруты
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Возобновлен сезонный автобусный маршрут из Санкт-Петербурга в Крым
В Крым возобновили сезонный автобусный рейс из Санкт-Петербурга