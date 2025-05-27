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В Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршруты

В Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршруты - РИА Новости Крым, 26.05.2025

В Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршруты

Новые межрегиональные маршруты автобусных перевозок запустят в Крым из воссоединенных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба "Росавтотранса". РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-27T06:36

2025-05-27T06:36

2025-05-26T21:53

автобус

крым

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

новости

росавтотранс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Новые межрегиональные маршруты автобусных перевозок запустят в Крым из воссоединенных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба "Росавтотранса".Всего Новороссию и Донбасс свяжут десять новых маршрутов пассажирских автобусных линий. Из них три маршрута регулярных автоперевозок зарегистрированы в ДНР, три – в ЛНР, три – в Херсонской и один – в Запорожской области.Помимо Крыма, автобусы будут курсировать в курортные города Краснодарского края – Ейск и Сочи. А также в Ростов-на-Дону и Москву.Начать эксплуатацию этих маршрутов планируют не позднее 19 августа этого года, уточнили в "Росавтотрансе".Ранее сообщалось, что на финишную прямую вышла подготовка к запуску пассажирского паромного сообщения между Мариуполем и Краснодарским краем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршрутыАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорийАвтобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автобус, крым, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, новости, росавтотранс