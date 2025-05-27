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В Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршруты
В Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршруты - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршруты
Новые межрегиональные маршруты автобусных перевозок запустят в Крым из воссоединенных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба "Росавтотранса". РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-27T06:36
2025-05-27T06:36
2025-05-26T21:53
автобус
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донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Новые межрегиональные маршруты автобусных перевозок запустят в Крым из воссоединенных регионов России. Об этом сообщает пресс-служба "Росавтотранса".Всего Новороссию и Донбасс свяжут десять новых маршрутов пассажирских автобусных линий. Из них три маршрута регулярных автоперевозок зарегистрированы в ДНР, три – в ЛНР, три – в Херсонской и один – в Запорожской области.Помимо Крыма, автобусы будут курсировать в курортные города Краснодарского края – Ейск и Сочи. А также в Ростов-на-Дону и Москву.Начать эксплуатацию этих маршрутов планируют не позднее 19 августа этого года, уточнили в "Росавтотрансе".Ранее сообщалось, что на финишную прямую вышла подготовка к запуску пассажирского паромного сообщения между Мариуполем и Краснодарским краем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршрутыАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорийАвтобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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автобус, крым, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, новости, росавтотранс
В Крым из Новороссии и Донбасса запускают новые автобусные маршруты
В Крым из Новороссии и Донбасса в августе запускают новые автобусные маршруты