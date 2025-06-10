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В Крым через ДНР - из Московской области запустят транзитный автобус

В Крым через ДНР - из Московской области запустят транзитный автобус - РИА Новости Крым, 10.06.2025

В Крым через ДНР - из Московской области запустят транзитный автобус

14 новых регулярных межрегиональных маршрутов зарегистрировано в автотранспортном сообщении с воссоединенными регионами Российской Федерации. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.06.2025

2025-06-10T11:49

2025-06-10T11:49

2025-06-10T11:49

автобус

общественный транспорт

новости

крым

донецкая народная республика (днр)

росавтотранс

новые регионы россии

севастополь

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. 14 новых регулярных межрегиональных маршрутов зарегистрировано в автотранспортном сообщении с воссоединенными регионами Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба "Росавтотранса".Из них два маршрута, внесенных в реестр действующих межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, являются транзитными.Помимо этого, шесть межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок зарегистрированы в ДНР, четыре – в ЛНР, один – в Херсонской области. Также один маршрут установлен между ДНР и Запорожской областью.Начать эксплуатацию этих маршрутов планируют не позднее 25 августа этого года.Ранее сообщалось, что на три маршрута планируется увеличить автобусное сообщение между Херсонской областью и Крымским полуостровом. Это автобусы между Евпаторией и Геническом, Скадовском и Симферополем, Скадовском и Севастополем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршрутыАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорийАвтобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя

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донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автобус, общественный транспорт, новости, крым, донецкая народная республика (днр), росавтотранс, новые регионы россии, севастополь, луганская народная республика (лнр)