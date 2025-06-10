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В Крым через ДНР - из Московской области запустят транзитный автобус - РИА Новости Крым, 10.06.2025
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В Крым через ДНР - из Московской области запустят транзитный автобус
В Крым через ДНР - из Московской области запустят транзитный автобус - РИА Новости Крым, 10.06.2025
В Крым через ДНР - из Московской области запустят транзитный автобус
14 новых регулярных межрегиональных маршрутов зарегистрировано в автотранспортном сообщении с воссоединенными регионами Российской Федерации. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 10.06.2025
2025-06-10T11:49
2025-06-10T11:49
автобус
общественный транспорт
новости
крым
донецкая народная республика (днр)
росавтотранс
новые регионы россии
севастополь
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. 14 новых регулярных межрегиональных маршрутов зарегистрировано в автотранспортном сообщении с воссоединенными регионами Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба "Росавтотранса".Из них два маршрута, внесенных в реестр действующих межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, являются транзитными.Помимо этого, шесть межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок зарегистрированы в ДНР, четыре – в ЛНР, один – в Херсонской области. Также один маршрут установлен между ДНР и Запорожской областью.Начать эксплуатацию этих маршрутов планируют не позднее 25 августа этого года.Ранее сообщалось, что на три маршрута планируется увеличить автобусное сообщение между Херсонской областью и Крымским полуостровом. Это автобусы между Евпаторией и Геническом, Скадовском и Симферополем, Скадовском и Севастополем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршрутыАрмянск и Перекоп: что меняется на въезде в Крым с новых территорийАвтобусы в приоритете: что изменится на дорогах Симферополя
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автобус, общественный транспорт, новости, крым, донецкая народная республика (днр), росавтотранс, новые регионы россии, севастополь, луганская народная республика (лнр)
В Крым через ДНР - из Московской области запустят транзитный автобус

Новый маршрут запустят из Московской области в Крым с остановкой в Макеевке и Мариуполе

11:49 10.06.2025
 
© РИА Новости КрымТранспорт
Транспорт - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости Крым. 14 новых регулярных межрегиональных маршрутов зарегистрировано в автотранспортном сообщении с воссоединенными регионами Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба "Росавтотранса".
Из них два маршрута, внесенных в реестр действующих межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, являются транзитными.
"Один маршрут установлен между Московской областью и Севастополем с остановками в Макеевке и Мариуполе ДНР. И один маршрут – с пунктами отправления и прибытия в Ростове-на-Дону с промежуточной остановкой в Свердловске ЛНР", – сказано в сообщении.
Помимо этого, шесть межрегиональных маршрутов регулярных автобусных перевозок зарегистрированы в ДНР, четыре – в ЛНР, один – в Херсонской области. Также один маршрут установлен между ДНР и Запорожской областью.
Начать эксплуатацию этих маршрутов планируют не позднее 25 августа этого года.
Ранее сообщалось, что на три маршрута планируется увеличить автобусное сообщение между Херсонской областью и Крымским полуостровом. Это автобусы между Евпаторией и Геническом, Скадовском и Симферополем, Скадовском и Севастополем.
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АвтобусОбщественный транспортНовостиКрымДонецкая Народная Республика (ДНР)РосавтотрансНовые регионы РоссииСевастопольЛуганская Народная Республика (ЛНР)
 
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