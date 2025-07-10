https://crimea.ria.ru/20250710/mezhdu-krymom-i-zaporozhskoy-oblastyu-zapustili-esche-odin-avtobus-1147846735.html

Между Крымом и Запорожской областью запустили еще один автобус

Между Крымом и Запорожской областью запустили еще один автобус - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Между Крымом и Запорожской областью запустили еще один автобус

Автобусное сообщение между Запорожской областью и Республикой Крым дополнилось новым регулярным рейсом Мелитополь – Ялта, сообщает пресс-служба Росавтотранса. РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T10:55

2025-07-10T10:55

2025-07-10T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Автобусное сообщение между Запорожской областью и Республикой Крым дополнилось новым регулярным рейсом Мелитополь – Ялта, сообщает пресс-служба Росавтотранса.Рейс отправляется ежедневно из Мелитополя в 13:00 и прибывает в Ялту в 19:00. Промежуточная остановка – автостанция "Восточная" в Симферополе (17:10).В конце июня начал курсировать автобус рейсом Алчевск (ЛНР) – Евпатория, следующий через Симферополь, Судак, Феодосию, Красный Луч и Луганск https://crimea.ria.ru/20250624/v-evpatoriyu-iz-alchevska-v-lnr-zapustili-avtobus-1147465404.htmlРанее сообщалось, что в Крым возобновили сезонный автобусный рейс из Санкт-Петербурга. Из Симферополя автобус отправляется по понедельникам в 19:00 и прибывает в Санкт-Петербург в среду в 08:00.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымтроллейбус" за полгода перевез 52 миллиона пассажировКруглосуточный автобусный маршрут запустили из Сочи в аэропортВ Севастополе запустят дополнительные вечерние транспортные маршруты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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