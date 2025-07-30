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Новый автобусный маршрут свяжет Крым с Краснодарским краем
Новый автобусный маршрут свяжет Крым с Краснодарским краем - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Новый автобусный маршрут свяжет Крым с Краснодарским краем
Новый автобусный маршрут будет ежедневно курсировать между Керчью и Адлером с 1 августа. Об этом сообщает минтранс республики. РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T17:08
2025-07-30T17:08
2025-07-30T16:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут будет ежедневно курсировать между Керчью и Адлером с 1 августа. Об этом сообщает минтранс республики.По данным профильного министерства, автобус будет отправляться из Керчи в 12:05 ежедневно с прибытием в Адлер в 23 часа. Обратный маршрут из Адлера отправляется также ежедневно в 23:00 с прибытием в Керчь в 11 часов.В конце июня в Евпаторию из Алчевска Луганской Народной Республики начал курсировать автобус. Ранее в Крым возобновили сезонный автобусный рейс из Санкт-Петербурга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе транспорт перешел на безналичный расчет - список маршрутовНа маршруте "Алушта – Ялта" увеличат число автобусов"Крымтроллейбус" за полгода перевез 52 миллиона пассажиров
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Новый автобусный маршрут свяжет Крым с Краснодарским краем
Новый автобусный маршрут будет курсировать между Керчью и Адлером – минтранс