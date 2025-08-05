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Как на Западе воспримут отказ России от моратория на размещение ракет - РИА Новости Крым, 05.08.2025
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Как на Западе воспримут отказ России от моратория на размещение ракет
Как на Западе воспримут отказ России от моратория на размещение ракет - РИА Новости Крым, 05.08.2025
Как на Западе воспримут отказ России от моратория на размещение ракет
Отказ России от моратория на размещение ракет средней и малой дальности (РСМД) является своевременным и четким ответом на эскалацию со стороны Запада, в том... РИА Новости Крым, 05.08.2025
2025-08-05T18:00
2025-08-05T18:00
радио "спутник в крыму"
рсмд
россия
безопасность
коллективный запад
сша
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Отказ России от моратория на размещение ракет средней и малой дальности (РСМД) является своевременным и четким ответом на эскалацию со стороны Запада, в том числе на решение президента США Дональда Трампа на передислокацию двух атомных подлодок. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.Накануне МИД России заявил, что больше не считает себя связанной ограничениями по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования ввиду исчезновения условий для сохранения такого одностороннего моратория. В ведомстве уточнили, что решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством РФ на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.По словам Петрова, Москва недвусмысленно дала понять, что готова ответить на дальнейшее нагнетание ситуации.1 августа президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую цель преследует Трамп ультиматумами в отношении России Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – Путин Никакого прогресса: Трамп назвал новые сроки ультиматума по Украине
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рсмд, россия, безопасность, коллективный запад, сша, мнения, вадим петров
Как на Западе воспримут отказ России от моратория на размещение ракет

Снятие ракетного моратория является четким ответом России на эскалацию Запада – эксперт

18:00 05.08.2025
 
© Фото : ЦТАКЗапуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
Запуск ракеты с разделяющимися управляемыми боеголовками
© Фото : ЦТАК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Отказ России от моратория на размещение ракет средней и малой дальности (РСМД) является своевременным и четким ответом на эскалацию со стороны Запада, в том числе на решение президента США Дональда Трампа на передислокацию двух атомных подлодок. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.
Накануне МИД России заявил, что больше не считает себя связанной ограничениями по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования ввиду исчезновения условий для сохранения такого одностороннего моратория. В ведомстве уточнили, что решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством РФ на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.

"Мы показали, что вполне можем как минимум показать, что эти ракеты у нас есть, и более того, развернуть их там, где возникают наибольшие риски для нашей безопасности. В этом контексте данное заявление (МИД РФ – ред.) вполне своевременное. Думаю, оно будет воспринято правильно нашими партнерами на мировой арене, а Запад будет соответствующим образом предупрежден", - сказал эксперт.

По словам Петрова, Москва недвусмысленно дала понять, что готова ответить на дальнейшее нагнетание ситуации.
1 августа президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.
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Радио "Спутник в Крыму"РСМДРоссияБезопасностьКоллективный ЗападСШАМненияВадим Петров
 
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