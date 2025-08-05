https://crimea.ria.ru/20250805/kak-na-zapade-vosprimut-otkaz-rossii-ot-moratoriya-na-razmeschenie-raket-1148506857.html

Как на Западе воспримут отказ России от моратория на размещение ракет

Как на Западе воспримут отказ России от моратория на размещение ракет - РИА Новости Крым, 05.08.2025

Как на Западе воспримут отказ России от моратория на размещение ракет

Отказ России от моратория на размещение ракет средней и малой дальности (РСМД) является своевременным и четким ответом на эскалацию со стороны Запада, в том... РИА Новости Крым, 05.08.2025

2025-08-05T18:00

2025-08-05T18:00

2025-08-05T18:00

радио "спутник в крыму"

рсмд

россия

безопасность

коллективный запад

сша

мнения

вадим петров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/07/1143138748_81:133:1018:660_1920x0_80_0_0_1421d2815ceb1bd65d1569e03826e438.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. Отказ России от моратория на размещение ракет средней и малой дальности (РСМД) является своевременным и четким ответом на эскалацию со стороны Запада, в том числе на решение президента США Дональда Трампа на передислокацию двух атомных подлодок. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Вадим Петров.Накануне МИД России заявил, что больше не считает себя связанной ограничениями по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования ввиду исчезновения условий для сохранения такого одностороннего моратория. В ведомстве уточнили, что решения по конкретным параметрам мер реагирования будут приниматься руководством РФ на основе межведомственного анализа масштабов развертывания американских и других западных РСМД наземного базирования, а также общего развития ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности.По словам Петрова, Москва недвусмысленно дала понять, что готова ответить на дальнейшее нагнетание ситуации.1 августа президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую цель преследует Трамп ультиматумами в отношении России Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – Путин Никакого прогресса: Трамп назвал новые сроки ультиматума по Украине

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рсмд, россия, безопасность, коллективный запад, сша, мнения, вадим петров