https://crimea.ria.ru/20250728/nikakogo-progressa-tramp-nazval-novye-sroki-ultimatuma-po-ukraine-1148297610.html

Никакого прогресса: Трамп назвал новые сроки ультиматума по Украине

Никакого прогресса: Трамп назвал новые сроки ультиматума по Украине - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Никакого прогресса: Трамп назвал новые сроки ультиматума по Украине

Крайний срок для достижения перемирия по Украине будет сокращен до 10 – 12 дней из-за "отсутствия прогресса в вопросе украинского урегулирования". Об этом... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T16:25

2025-07-28T16:25

2025-07-28T16:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Крайний срок для достижения перемирия по Украине будет сокращен до 10 – 12 дней из-за "отсутствия прогресса в вопросе украинского урегулирования". Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.Трамп в понедельник уже заявлял, что 50-дневный срок, "отведенный" на достижение перемирия на Украине, будет сокращен.14 июля президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве требуется время для анализа новых заявлений американского лидера.Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва хотела бы понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о 50 днях, отведенных на урегулирование украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трамп "дал" России 50 дней на завершение украинского конфликтаКак в России оценили заявление ТрампаПобеда России в украинском конфликте неизбежна – Трамп

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дональд трамп, россия, переговоры, сша, политика, украина