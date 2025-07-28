Никакого прогресса: Трамп назвал новые сроки ультиматума по Украине
Трамп решил сократить до 12 дней срок для достижения перемирия по Украине
16:25 28.07.2025 (обновлено: 16:27 28.07.2025)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Крайний срок для достижения перемирия по Украине будет сокращен до 10 – 12 дней из-за "отсутствия прогресса в вопросе украинского урегулирования". Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.
"Я собираюсь установить новый срок – примерно 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Нет причин ждать. Я хотел быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса", – цитирует Трампа РИА Новости.
Трамп в понедельник уже заявлял, что 50-дневный срок, "отведенный" на достижение перемирия на Украине, будет сокращен.
14 июля президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве требуется время для анализа новых заявлений американского лидера.
Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва хотела бы понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о 50 днях, отведенных на урегулирование украинского конфликта.
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