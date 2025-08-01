https://crimea.ria.ru/20250801/tramp-v-otvet-medvedevu-napravil-dve-podlodki-v-sootvetstvuyuschie-regiony-1148430043.html

Трамп в ответ Медведеву направил две подлодки в "соответствующие регионы"

Трамп в ответ Медведеву направил две подлодки в "соответствующие регионы" - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Трамп в ответ Медведеву направил две подлодки в "соответствующие регионы"

Президент США Дональд Трамп отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T20:47

2025-08-01T20:47

2025-08-01T21:02

дональд трамп

дмитрий медведев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом он сообщил в в соцсети Truth Social, передает РИА Новости.Он отметил, что "слова имеют значение и нередко приводят к непреднамеренным последствиям". При этом Трамп выразил надежду, что этого удастся избежать.Ранее Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения мира на Украине, заявил, что Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной". В ответ на это Трамп заявил, что Медведев в своих заявлениях "заходит на очень опасную территорию". Медведев в свою очередь заметил, что Россия права и продолжит идти своей дорогой, если уж слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у "целого столь грозного президента США".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад заело: в МИД России прокомментировали угрозы ТрампаЭксперт объяснил риторику Трампа о сокращении сроков на сделку по УкраинеТрамп больше не заинтересован в переговорах с Путиным

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, дмитрий медведев, россия, сша, новости, политика