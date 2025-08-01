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Трамп в ответ Медведеву направил две подлодки в "соответствующие регионы" - РИА Новости Крым, 01.08.2025
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Трамп в ответ Медведеву направил две подлодки в "соответствующие регионы"
Трамп в ответ Медведеву направил две подлодки в "соответствующие регионы" - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Трамп в ответ Медведеву направил две подлодки в "соответствующие регионы"
Президент США Дональд Трамп отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T20:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом он сообщил в в соцсети Truth Social, передает РИА Новости.Он отметил, что "слова имеют значение и нередко приводят к непреднамеренным последствиям". При этом Трамп выразил надежду, что этого удастся избежать.Ранее Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения мира на Украине, заявил, что Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной". В ответ на это Трамп заявил, что Медведев в своих заявлениях "заходит на очень опасную территорию". Медведев в свою очередь заметил, что Россия права и продолжит идти своей дорогой, если уж слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у "целого столь грозного президента США".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад заело: в МИД России прокомментировали угрозы ТрампаЭксперт объяснил риторику Трампа о сокращении сроков на сделку по УкраинеТрамп больше не заинтересован в переговорах с Путиным
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дональд трамп, дмитрий медведев, россия, сша, новости, политика
Трамп в ответ Медведеву направил две подлодки в "соответствующие регионы"

Трамп в ответ на слова Медведева направил две подлодки в "соответствующие регионы"

20:47 01.08.2025 (обновлено: 21:02 01.08.2025)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп отдал приказ направить две атомные подводные лодки в "соответствующие регионы" после "крайне провокационных" высказываний зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева. Об этом он сообщил в в соцсети Truth Social, передает РИА Новости.
"На фоне крайне провокационных заявлений бывшего президента России Дмитрия Медведева, ныне занимающего пост заместителя председателя Совета безопасности России, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах — на случай, если эти безрассудные и подстрекательские высказывания окажутся не просто словами", — говорится в сообщении.
Он отметил, что "слова имеют значение и нередко приводят к непреднамеренным последствиям". При этом Трамп выразил надежду, что этого удастся избежать.
Ранее Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения мира на Украине, заявил, что Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной". В ответ на это Трамп заявил, что Медведев в своих заявлениях "заходит на очень опасную территорию".
Медведев в свою очередь заметил, что Россия права и продолжит идти своей дорогой, если уж слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у "целого столь грозного президента США".
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Дональд ТрампДмитрий МедведевРоссияСШАНовостиПолитика
 
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