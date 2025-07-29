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Эксперт объяснил риторику Трампа о сокращении сроков на сделку по Украине
Эксперт объяснил риторику Трампа о сокращении сроков на сделку по Украине - РИА Новости Крым, 29.07.2025
Эксперт объяснил риторику Трампа о сокращении сроков на сделку по Украине
Заявления президента США Дональда Трампа сегодня воспринимаются с большой долей недоверия, а его слова и действия носят характер экспромта, поэтому на его... РИА Новости Крым, 29.07.2025
2025-07-29T13:39
2025-07-29T13:39
2025-07-29T13:33
радио "спутник в крыму"
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внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. Заявления президента США Дональда Трампа сегодня воспринимаются с большой долей недоверия, а его слова и действия носят характер экспромта, поэтому на его риторику о сокращении сроков на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине не стоит обращать внимание. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политический и военный эксперт Сергей Горбачев.Накануне Трамп заявил, что крайний срок для достижения перемирия по Украине будет сокращен с ранее озвученных 50-ти до 10-12 дней из-за "отсутствия прогресса в вопросе украинского урегулирования"."Любое его (Трампа – ред.) заявление, которое звучит сегодня, звучало вчера или позавчера, воспринимается с огромной долей недоверия, и взгляд экспертного сообщества весьма критичен. В конечном счете, никто не исключает, что завтра может прозвучать совершенно противоположное", - сказал Горбачев.По его словам, нынешний американский лидер "как человек действия физически не может находиться в статическом состоянии, и его телодвижения иной раз приобретают характер броуновского движения, метания с целью быстро получить результат".При этом предпринимаемые хозяином Белого дома шаги зачастую "абсолютно не выверены и носят характер экспромта", уверен эксперт.По его мнению, России в этой ситуации "следует идти своим путем и переступать через линии, которые ей пытаются нарисовать".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трамп "дал" России 50 дней на завершение украинского конфликтаЭксперт назвал причину "неровной риторики" Трампа в отношении России"Занес ногу над капканом": Трампу предрекли незавидное будущее
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дональд трамп, сша, украина, политика, внешняя политика, мнения, сергей горбачев, россия
Эксперт объяснил риторику Трампа о сокращении сроков на сделку по Украине
Заявление Трампа о сокращении срока ультиматума по Украине не стоит внимания – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым.
Заявления президента США Дональда Трампа сегодня воспринимаются с большой долей недоверия, а его слова и действия носят характер экспромта, поэтому на его риторику о сокращении сроков на достижение сделки по урегулированию конфликта на Украине не стоит обращать внимание. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, политический и военный эксперт Сергей Горбачев.
Накануне Трамп заявил, что крайний срок для достижения перемирия по Украине будет сокращен с ранее озвученных 50-ти до 10-12 дней из-за "отсутствия прогресса в вопросе украинского урегулирования".
"Любое его (Трампа – ред.) заявление, которое звучит сегодня, звучало вчера или позавчера, воспринимается с огромной долей недоверия, и взгляд экспертного сообщества весьма критичен. В конечном счете, никто не исключает, что завтра может прозвучать совершенно противоположное", - сказал Горбачев.
По его словам, нынешний американский лидер "как человек действия физически не может находиться в статическом состоянии, и его телодвижения иной раз приобретают характер броуновского движения, метания с целью быстро получить результат".
При этом предпринимаемые хозяином Белого дома шаги зачастую "абсолютно не выверены и носят характер экспромта", уверен эксперт.
"Я бы с интересом понаблюдал, что же произойдет через эти 10-12 суток. Опять же, за этот период со стороны Трампа могут последовать и другие инициативы. Поэтому я бы акцентировал внимание не на заявлениях Трампа, а на реализацию практических шагов и замыслов, со стороны той же Украины", - отметил Горбачев.
По его мнению, России в этой ситуации "следует идти своим путем и переступать через линии, которые ей пытаются нарисовать".
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