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Трамп больше не заинтересован в переговорах с Путиным - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Трамп больше не заинтересован в переговорах с Путиным
Трамп больше не заинтересован в переговорах с Путиным - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Трамп больше не заинтересован в переговорах с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что не слишком заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T16:52
2025-07-28T17:18
новости
дональд трамп
переговоры
переговоры путина и трампа
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что не слишком заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.Президент США добавил, что не ожидал развития ситуации по Украине таким образом и рассчитывал достичь соглашения, хотя возможности такого развития событий он не исключает."Возможно, это все еще произойдет", – предположит Трамп. Также он заявил, что крайний срок для достижения перемирия по Украине будет сокращен до 10 – 12 дней из-за "отсутствия прогресса в вопросе украинского урегулирования".14 июля президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва хотела бы понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о 50 днях, отведенных на урегулирование украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трамп "дал" России 50 дней на завершение украинского конфликтаЭксперт назвал причину "неровной риторики" Трампа в отношении России"Занес ногу над капканом": Трампу предрекли незавидное будущее
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новости, дональд трамп, переговоры, переговоры путина и трампа, владимир путин (политик), россия, сша
Трамп больше не заинтересован в переговорах с Путиным

Трамп заявил о незаинтересованности в переговорах с Путиным

16:52 28.07.2025 (обновлено: 17:18 28.07.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что не слишком заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

"Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры – а потом на следующую ночь умирают люди", – цитирует Трампа РИА Новости.

Президент США добавил, что не ожидал развития ситуации по Украине таким образом и рассчитывал достичь соглашения, хотя возможности такого развития событий он не исключает.
"Возможно, это все еще произойдет", – предположит Трамп. Также он заявил, что крайний срок для достижения перемирия по Украине будет сокращен до 10 – 12 дней из-за "отсутствия прогресса в вопросе украинского урегулирования".
14 июля президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.
Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва хотела бы понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о 50 днях, отведенных на урегулирование украинского конфликта.
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НовостиДональд ТрампПереговорыПереговоры Путина и ТрампаВладимир Путин (политик)РоссияСША
 
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