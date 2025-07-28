https://crimea.ria.ru/20250728/tramp-bolshe-ne-zainteresovan-v-peregovorakh-s-putinym-1148298229.html
Трамп больше не заинтересован в переговорах с Путиным
Трамп больше не заинтересован в переговорах с Путиным - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Трамп больше не заинтересован в переговорах с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что не слишком заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T16:52
2025-07-28T16:52
2025-07-28T17:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что не слишком заинтересован в переговорах с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сказал журналистам по итогам переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.Президент США добавил, что не ожидал развития ситуации по Украине таким образом и рассчитывал достичь соглашения, хотя возможности такого развития событий он не исключает."Возможно, это все еще произойдет", – предположит Трамп. Также он заявил, что крайний срок для достижения перемирия по Украине будет сокращен до 10 – 12 дней из-за "отсутствия прогресса в вопросе украинского урегулирования".14 июля президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва хотела бы понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о 50 днях, отведенных на урегулирование украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трамп "дал" России 50 дней на завершение украинского конфликтаЭксперт назвал причину "неровной риторики" Трампа в отношении России"Занес ногу над капканом": Трампу предрекли незавидное будущее
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новости, дональд трамп, переговоры, переговоры путина и трампа, владимир путин (политик), россия, сша
Трамп больше не заинтересован в переговорах с Путиным
Трамп заявил о незаинтересованности в переговорах с Путиным
16:52 28.07.2025 (обновлено: 17:18 28.07.2025)