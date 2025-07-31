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Трамп пригрозил Медведеву

Трамп пригрозил Медведеву - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Трамп пригрозил Медведеву

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social резко высказался в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, заявив, что тот... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T09:51

2025-07-31T09:51

2025-07-31T10:20

дональд трамп

дмитрий медведев

политика

новости

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social резко высказался в адрес зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, заявив, что тот в своих заявлениях "заходит на очень опасную территорию".Ранее Медведев, комментируя слова американского лидера о сокращении установленного им ранее 50-дневного срока для достижения мира на Украине, заявил, что Трамп играет с Россией в "игру ультиматумов", это угроза и шаг к войне "с его собственной страной"."Скажите Медведеву <...>, который все еще считает себя президентом, следить за своими словами. Он заходит на очень опасную территорию", - цитирует РИА Новости президента США.Ранее Трамп заявил о том, что крайний срок для достижения перемирия по Украине будет сокращен с ранее озвученных 50-ти до 10-12 дней из-за "отсутствия прогресса в вопросе украинского урегулирования". В случае провала переговоров глава Белого дома планирует ввести импортные пошлины, санкции, либо "что-то другое".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад заело: в МИД России прокомментировали угрозы ТрампаЭксперт объяснил риторику Трампа о сокращении сроков на сделку по УкраинеТрамп больше не заинтересован в переговорах с Путиным

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2025

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дональд трамп, дмитрий медведев, политика, новости, сша, россия