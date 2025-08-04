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Какую цель преследует Трамп ультиматумами в отношении России
Какую цель преследует Трамп ультиматумами в отношении России - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Какую цель преследует Трамп ультиматумами в отношении России
Ультиматумы президента США Дональда Трампа Москве – не что иное как "игра одного актера" на фоне предстоящих выборов в Конгресс. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T18:10
2025-08-04T18:10
2025-08-04T18:47
радио "спутник в крыму"
андрей манойло
мнения
сша
дональд трамп
россия
санкции
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Ультиматумы президента США Дональда Трампа Москве – не что иное как "игра одного актера" на фоне предстоящих выборов в Конгресс. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.По мнению Манойло, заявления американского президента нельзя считать ультиматумом, так как ультиматум всегда предполагает немедленные действия по истечении определенного срока, и эти действия должны быть весомыми. Сам же Трамп, считает Манойло, еще не знает, что именно он будет вводить в действие."Получается игра одного актера. Он (Трамп – ред.) не готов подтвердить немедленными силовыми действиями свою угрозу. Когда угроза виснет в воздухе без обеспечения, она вызывает в лучшем случае иронию", – заметил политолог.Кроме того, уверен Манойло, американский лидер понимает, что ультиматумы нельзя выдвигать на большой срок, потому что американское общество быстро забудет, какие именно требования выдвигались.Манойло также заметил, что те санкции в отношении России, о которых говорит Трамп, – это единственное, что он может сделать исходя из своих полномочий. Остальные рычаги находятся у Конгресса.14 июля президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.28 июля в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Стармером Трамп заявил, что 50-дневный срок, "отведенный" на достижение перемирия на Украине, будет сокращен до 10 – 12 дней.По мнению доцента МГУ, американиста Андрея Сидорова, Трамп не имеет стратегии действий в отношении России и действует на этом направлении интуитивно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России оценили заявление ТрампаЭксперт назвал причину "неровной риторики" Трампа в отношении РоссииХайпомания: эксперт о заявлениях Трампа по России и Украине
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андрей манойло, мнения, сша, дональд трамп, россия, санкции, в мире, политика
Какую цель преследует Трамп ультиматумами в отношении России
Заявления Трампа в отношении России нельзя считать ультиматумом – мнение
18:10 04.08.2025 (обновлено: 18:47 04.08.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым.
Ультиматумы президента США Дональда Трампа Москве – не что иное как "игра одного актера" на фоне предстоящих выборов в Конгресс. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.
"Трамп на фоне того, что в США приближаются выборы в Конгресс, должен постоянно держать планку на высоте, то есть быть узнаваемым. Ему надо своих избирателей все время эпатировать и через день делать какие-то значимые заявления, совершать какие-то действия, которые должны давать резонанс, в первую очередь, во внутреннем политическом поле", – сказал эксперт.
По мнению Манойло, заявления американского президента нельзя считать ультиматумом, так как ультиматум всегда предполагает немедленные действия по истечении определенного срока, и эти действия должны быть весомыми. Сам же Трамп, считает Манойло, еще не знает, что именно он будет вводить в действие.
"Получается игра одного актера. Он (Трамп – ред.) не готов подтвердить немедленными силовыми действиями свою угрозу. Когда угроза виснет в воздухе без обеспечения, она вызывает в лучшем случае иронию", – заметил политолог.
Кроме того, уверен Манойло, американский лидер понимает, что ультиматумы нельзя выдвигать на большой срок, потому что американское общество быстро забудет, какие именно требования выдвигались.
"50 дней – это слишком много. Трамп все время должен быть в движении, в фокусе камер, его действия СМИ должны обсуждать. И это единственная причина, почему с 50 дней Трамп сократил срок до десяти. Но для высокой динамики политических событий США и десять дней для Трампа это слишком много", – полагает политолог.
Манойло также заметил, что те санкции в отношении России, о которых говорит Трамп, – это единственное, что он может сделать исходя из своих полномочий. Остальные рычаги находятся у Конгресса.
14 июля президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней
достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.
28 июля в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Стармером Трамп заявил, что 50-дневный срок, "отведенный" на достижение перемирия на Украине, будет сокращен до 10 – 12 дней.
По мнению доцента МГУ, американиста Андрея Сидорова, Трамп не имеет стратегии
действий в отношении России и действует на этом направлении интуитивно.
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