https://crimea.ria.ru/20250804/kakuyu-tsel-presleduet-tramp-ultimatumami-v-otnoshenii-rossii-1148472320.html

Какую цель преследует Трамп ультиматумами в отношении России

Какую цель преследует Трамп ультиматумами в отношении России - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Какую цель преследует Трамп ультиматумами в отношении России

Ультиматумы президента США Дональда Трампа Москве – не что иное как "игра одного актера" на фоне предстоящих выборов в Конгресс. Такое мнение в эфире радио... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T18:10

2025-08-04T18:10

2025-08-04T18:47

радио "спутник в крыму"

андрей манойло

мнения

сша

дональд трамп

россия

санкции

в мире

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Ультиматумы президента США Дональда Трампа Москве – не что иное как "игра одного актера" на фоне предстоящих выборов в Конгресс. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.По мнению Манойло, заявления американского президента нельзя считать ультиматумом, так как ультиматум всегда предполагает немедленные действия по истечении определенного срока, и эти действия должны быть весомыми. Сам же Трамп, считает Манойло, еще не знает, что именно он будет вводить в действие."Получается игра одного актера. Он (Трамп – ред.) не готов подтвердить немедленными силовыми действиями свою угрозу. Когда угроза виснет в воздухе без обеспечения, она вызывает в лучшем случае иронию", – заметил политолог.Кроме того, уверен Манойло, американский лидер понимает, что ультиматумы нельзя выдвигать на большой срок, потому что американское общество быстро забудет, какие именно требования выдвигались.Манойло также заметил, что те санкции в отношении России, о которых говорит Трамп, – это единственное, что он может сделать исходя из своих полномочий. Остальные рычаги находятся у Конгресса.14 июля президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.28 июля в преддверии встречи с премьер-министром Великобритании Стармером Трамп заявил, что 50-дневный срок, "отведенный" на достижение перемирия на Украине, будет сокращен до 10 – 12 дней.По мнению доцента МГУ, американиста Андрея Сидорова, Трамп не имеет стратегии действий в отношении России и действует на этом направлении интуитивно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России оценили заявление ТрампаЭксперт назвал причину "неровной риторики" Трампа в отношении РоссииХайпомания: эксперт о заявлениях Трампа по России и Украине

сша

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андрей манойло, мнения, сша, дональд трамп, россия, санкции, в мире, политика