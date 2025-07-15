https://crimea.ria.ru/20250715/zachem-tramp-dal-rossii-50-dney-na-zavershenie-ukrainskogo-konflikta-1147969324.html

Зачем Трамп "дал" России 50 дней на завершение украинского конфликта

Зачем Трамп "дал" России 50 дней на завершение украинского конфликта - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Зачем Трамп "дал" России 50 дней на завершение украинского конфликта

50 дней, которые президент США Дональд Трамп "дал" России на урегулирование украинского конфликта, на самом деле нужны самому американскому лидеру и его... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T22:42

2025-07-15T22:42

2025-07-15T21:48

дональд трамп

андрей сидоров

мнения

россия

сша

переговоры

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. 50 дней, которые президент США Дональд Трамп "дал" России на урегулирование украинского конфликта, на самом деле нужны самому американскому лидеру и его окружению, чтобы проанализировать возможные последствия тех или иных шагов Белого дома. Такое мнение высказал доцент МГУ, американист Андрей Сидоров на круглом столе на площадке медиагруппы "Россия сегодня".По словам политолога, во взаимоотношениях с Россией Трамп пытается балансировать. Если сейчас в отношении к РФ он начнет следовать линии прежних президентов Барака Обамы и Джо Байдена, украинский конфликт превратится в "войну Трампа" с негативными для него последствиями, отметил Сидоров.По мнению эксперта, Трамп не имеет стратегии действий в отношении России и действует на этом направлении интуитивно."Ситуация в отношении России колеблется внутри самих США. Там (в окружении Трампа – ред.) немало людей, которые считают, что с Россией нужно покончить. Учитывая, что давление на Трампа даже внутри Республиканской партии довольно серьезное, ожидать более мирных шагов от президента США я бы не стал", – добавил эксперт.Накануне президент США Дональд Трамп заявил о договоренностях с Европой о поставках вооружений Киеву (в том числе комплексов Patriot и ракет для них), и пригрозил ввести вторичные пошлины в размере 100% против России, если в течение 50 дней достичь прогресса в урегулировании конфликта на Украине не удастся.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве требуется время для анализа новых заявлений американского лидера.Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва хотела бы понять, что стоит за заявлением президента США Дональда Трампа о 50 днях, отведенных на урегулирование украинского конфликта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России оценили заявление ТрампаПобеда России в украинском конфликте неизбежна – ТрампХайпомания: эксперт о заявлениях Трампа по России и Украине

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, андрей сидоров, мнения, россия, сша, переговоры, украина